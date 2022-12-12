Isparta’nın gerçek, doğal gül ve lavantasından üretilen:

Yolu Isparta'dan geçen yerli ve yabancı misafirler, götürecekleri hediyeleri Eylül Minel Mağazaları'ndan alıyorlar.

Eylül Minel, ürettiği tüm ürünleri zengin seçenekleri ile ferah, nezih bir ortamda misafirlerinin beğenisine sunuyor.

Güler yüzle karşılanan yerli ve yabancı misafirler, Eylül Minel Mağazaları'ndan mutlu bir şekilde ayrılıyor.

Böylelikle Eylül Minel, sadece ürün bazlı değil tanıtım ve misafirperverlik bağlamında da Isparta'ya önemli değerler sağlıyor.

''Eylül Minel'in imal ettiği Isparta Lokumları

-Eylül Minel kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri ürünleri de üretiyor

Isparta’nın şirketi Eylül Minel Lokum Fabrikası aynı zamanda kişisel bakım, kozmetik ve parfümeri de üretiyor. Ürünler fabrika ve satış mağazasında tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Ayrıca web sayfasında e-ticaret kapsamında dünyanın istenilen her noktasına gönderiliyor.

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