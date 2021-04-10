ISPARTA'DA EN TAZE VE EN İYİ KALİTEDE BALIKLAR GÖZDE BALIK TEZGAHLARINDA

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DENİZDEN TABAĞA GELEN GÖZDE BALIK LEZZETLERİ...

Türkiye ve Dünyanın her yerinden en kaliteli balık ve deniz ürünlerini tedarik etme konusunda itibar kazanan Gözde Balığı geniş deniz ürünleri yelpazeziyle tanınırız.Bu nedenle tüm balık ve deniz ürünlerinin taze ve birinci sınıf kalitede olmasına dikkat eden Gözde Balığın Isparta'ya en iyisini sunduğuna emin oluruz.Kesinlikle yakında tekrar gelip sipariş vereceğiz yada satın alacağınız lezzetli balıklar burada satılmaktadır.Gözde Balık Isparta'da tanınan geleneksel bir balıkçı limanıdır.6 Mart Atatürk caddesi halı sarayı karşısı- Paket servis ve balık pişirme numaralarıdır.