Göller Ekspresi’yle İzmir’e Keyifli Bir Yolculuk

10 yıllık aradan sonra geçtiğimiz yıl 25 Ekim’de yenilenmiş hattında seferlerine başlayan Göller Ekspres’i yoğun ilgi görüyor. 262 yolcu kapasiteli 4 modern vagonuyla hizmet veren ekspresin dün geceki yolcuları Göller Bölgesi Doğa Sporları Kulübü (GÖLDOSK) üyeleri ve aileleri oldu. 150 kişiden oluşan grup saat 22:30 yola çıkarken Vali Ömer Seymenoğlu tarafından İzmir’e uğurlandılar.Isparta Garı’ından kalkan tren 8 saat 30 dakika süren keyifli bir yolculuğun ardından İzmir’e ulaşıyor. 7’den 70’e bir çok üyenin katıldığı geziyi organize eden GÖLDOSK Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Yurtaslan, tren gezisi fikrinin Vali Ömer Seymenoğlu’ndan geldiğini söyleyerek amaçlarının uzun bir aradan sonra başlayan Isparta tren seferlerini canlı tutmak olduğunu belirtti.Kar yağışına rağmen tren önünde hatıra fotoğrafı çektiren yolcular ise çok heyecanlı olduklarını söyleyerek kendilerini uğurlamaya gelen Vali Seymenoğlu’na teşekkür ettiler.22:30’da hareket etmek için sirenini çalan Göller Ekspresi’ne yolcularla birlikte binen Vali Seymenoğlu da tüm vagonları gezerek yolculara iyi yolculuklar diledi. Ardından tren hareket memurun işaretiyle Göller Ekspresi İzmir’e doğru yola çıktı.Her gün Isparta Garı’ndan 22:30’da kalkan Göller Ekspresi Denizli, Nazilli ve Aydın’dan geçerek İzmir’e ulaşıyor. İzmir Basmane Garı’ndan ise her gün 23:00’de kalkıyor. Burdurlu yolcular da Isparta Gümüşgün istasyonunu kullanarak ekspresle seyahat edebiliyor.