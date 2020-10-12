ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BÜLTENİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli İlçesi sorumluluk bölgelerinde; 07 Ekini 2020 tarihinde Turkcell ve Vodafone şirketlerine ait baz istasyonlarında bulunan akülerin çalınarak hırsızlık olayı meydana gelmiştir. Şüpheli/şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik olarak. Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT), Denizli, Konya JASAT ve Şarkikaraağaç İlçe J.KJığı asayiş timleri ile birlikte koordineli olarak yapılan çalışmalar neticesinde. M.Z. isimli şahıs Denizli ilinde. A.K., M.Y. ve Ö.U. (3) şüpheli şahıs Akşehir ilçesinde icra edilen lakip ve operasyon sonucunda çalmış oldukları aküler ile birlikte yakalanarak gözaltına alınmıştır.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.