ŞARKİKARAAĞAÇTA

YOLCU OTOBÜSÜ DEVİLDİ

VALİ SEYMENOĞLU; “O YOLDA BİR SIKINTI

VAR MI? NEDEN ÇOK KAZA OLUYOR?”

ÇOBANOĞLU; “BANA GELEN İLK BİLGİ VE

BELGELERE GÖRE KAZA SAATİNDE HAFİF SİS VAR ANCAK….”

“KAZANIN SEBEBİ ARACIN

KULLANIM HATASINDAN”

Konya – Isparta kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolünden çıkıp Şarkikaraağaç – Göksöğüt mevkiinde devrildi. Kazada, 3'ü ağır 29 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken yaralılar Yalvaç, Gelendost ve Şarkikaraağaç ilçelerindeki hastanelere kaldırıldı.Ş. Karaağaç’taki söz konusu trafik kazası, dün gerçekleştirilen İl Koordinasyon Toplantısında gündeme geldi. Vali Ömer Seymenoğlu, Karayolları yatırımlarının görüşüldüğü sırada bir açıklama yaparak; “Bilindiği gibi bugün Ş. Karaağaç ilçemizde bir trafik kazası oldu. Konya – Isparta kara yolunda seyir halindeki yolcu otobüsü kontrolünden çıkıp Şarkikaraağaç – Göksöğüt mevkiinde devrildi. Kazada, 3'ü ağır 29 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilerek yaralılar en yakın hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındılar. Burada benim merak ettiğim konu şu, Bölge Müdürümüz de buradayken soralım. O güzergahta çok sık trafik kazası oluyor. O yolla ilgili sıkıntı, sorun nedir? Teknik veya coğrafi bir sıkıntı var mı?” dedi.Karayolları 13. Bölge Müdürü Arif Çobanoğlu, Vali Ömer Seymenoğlu’nun bu sorusu üzerine; “Öncelikle o kazada yaralananlara geçmiş olsun ve acil şifalar dileklerimi sunuyorum. Evet, kaza haberi sabah saatlerinde bana ulaştırıldı. Hatta, kaza yeri resimleri basına düşmeden bana geldi. O bölgede yollar gayet güzel. Karayolları olarak bizim yapmadığımız bir şey yok. Yani, yol trafiğe uygun durumda. Bana ulaştırılan bilgi ve belgelere göre kazanın olduğu saatlerde hafif bir sis var.Ancak, bu dikkatli bir araç kullanımı ile sorunsuz atlatılabilir. Dolayısıyla sisin olmazı kaza sebebi değil. Ben, o kazanın sürücü hatasından diğer bir deyişle araç kullanım hatasından kaynaklandığını düşünüyorum. Tabiki kazanın neden meydana geldiği ise gerek benim teknik personelim gerekse trafik ekiplerinin olay yeri inceleme ve raporlarının bitmesinden sonra netlik kazanacaktır” dedi.