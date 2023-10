CHP Isparta İl Başkanı Vedat Şenol'un Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi Hakkındaki Basın Açıklaması

Değerli Basın Mensupları ve Saygıdeğer Hemşerilerim,

Bugün burada, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi hakkında bir açıklama yapmak üzere toplandık. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin ilk ve ebedi Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisiyiz. Teröre karşı verilecek her türlü mücadeleyi destekliyoruz. Ancak bu mücadele, milli egemenliğimize gölge düşürmeden yürütülmelidir.

Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Irak ve Suriye'deki görev süresini iki yıl daha uzatmaktadır. Bu konuda hükümetin almış olduğu kararı saygıyla karşılıyoruz. Ancak tezkerenin içeriğinde yer alan ve dikkat çeken bir nokta bulunmaktadır.

Söz konusu tezkere, yabancı askerlerin Türkiye'de bulunmasının daha net bir ifadeyle yabancı asker postallarının kutsal vatan toprağımızı çiğnemesinin önünü açmaktadır. Bu durum, Türk milletinin vatanını canından aziz bildiği bir gerçektir. Türk ordusu, polisi, korucusu; yıllardır vatanımızı korumak ve milletimizi yüceltmek için mücadele vermektedir.

Bu bağlamda, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yabancı askerlerin Türkiye topraklarında bulunmasına karşı bir itirazımız bulunmaktadır. Yabancı askerlerin Türk vatanına ayak basmasına izin vermek, Türk milletinin iradesini zedeler ve milli egemenliğe gölge düşürür.

Yabancı asker demek işgal demektir. Türk milleti vatanını her koşulda korumayı görev bilir. Anadolu'nun her karış toprağında yurdumuzu korumak ve milletimizi yüceltmek için milyonlarca vatan evladı görev beklemektedir.

Dolayısıyla, bu tezkere ile yabancı askerlerin Türkiye topraklarında bulunmasının açılmasına karşı çıkıyoruz. İşte bu noktada, "Saray iktidarına sormak isteriz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ordusu yok mudur?" sorusu geliyor akıllara.

Ayrıca dikkat çekici bir husus da şudur: Saray'ın iktidar ortağı olan Milliyetçi Hareket Partisi, yabancı askerlere Türk topraklarının kapısının açılmasına Cumhuriyet Halk Partisi itiraz ettiği halde sessiz kalmıştır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, milli egemenliği ve Türk topraklarını korumayı kendine ilke edinmiş bir parti olarak bu duruma sessiz kalması anlaşılması güç bir durumdur.

Sonuç olarak, Cumhuriyet Halk Partisi olarak, milli egemenliğe ve Türk milletinin bağımsızlığına olan inancımızı korumak için yabancı askerlerin Türk vatanında bulunmasına karşı çıkıyoruz. Türk ordusu ve güvenlik güçlerimiz milletimizin teminatıdır ve onlara güveniyoruz. Vatanımızı korumak ve milletimizi yüceltmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz.



Saygılarımızla, Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkan Vedat Şenol

