SU ARITMA CİHAZINDA GÖRÜLMEMİŞ KAMPANYA ŞOK FİYAT! DAMACANA VE PET ŞİŞELERE SON!

Sağlığına önem verenler bu cihazın peşinde ve şimdi Isparta'da ER-GÜN ISI'da...

Isparta'da güneş enerji panelleri ve güneş enerji sistemleri ile tanınan ER-GÜN ISI '' ER-GÜN İLE HERGÜN'' sloganı ile yeni kampanya başlattı. ER-GÜN ISI'nın bu kezki kampanyası çok kaliteli ve gelişmiş özelliklerin bulunduğu bir su arıtma sistemi. Öncelikle bu cihazdan biraz bahsedelim. Cihaz sanki bir doğal kaynak suyu gibi çalışarak size oldukça sağlıklı bir içme suyu sunuyor. 8 adet yüksek performansa sahip filitresi mevcut ve içerisinde birde pompa var.

Filitrelerin tüm özelliklerini haberin sonunda ayrıntılı olarak vereceğiz. ER-GÜN ISI'nın bu ürünü damacana ve pet şişelerde bulunan sulara son verdirecek nitelikte! üstelik cihazı 10 ay taksitle alabiliyorsunuz ve taksit sonunda da tüm filitreleri ücretsiz olarak değiştiriliyor.Adeta evinize bedavaya sağlıklı bir kaynak suyu getirmiş olacaksınız hemde memba suyu kalitesinde!

TAKSİT VE CİHAZIN TÜM ÖZELLİKLERİ

Cihazı 150 TL peşin 10 ay taksitle satın alabilirsiniz. Son taksiti ödediğinizde ücretsiz filitre değişimi yapılacak.

Kurulum montaj ücretsiz!

Ayrıntılı bilgi için;

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SU ARITMA CİHAZININ TÜM ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

Bu su arıtma sistemi uzayda astronotlar tarafından da kullanılmaktadır

10"5 MİKRON SPUN (SEDIMENT) FİLTRE

10"GAC KARBON KARTUŞ FİLTRE (UDF)

10" BLOK KARBON KARTUŞ FİLTRE (CTO)

75 GPD MEMBRAN FİLTRE

10" İNLİNE COCONUT POST KARBON FİLTRE

ST-33 İNLİNE GOLD MİNERAL FİLTRE

ST-33 PH YÜKSELTİCİ YEŞİL ALKALİ

MİNERAL FİLTRE

ST-33 İNLİNE MİNERAL FİLTRE

(DETOKS FİLTRE)

























Karaağaç mahallesi Topçu Apt. No: 12 105 cad.1839 sk.(Yeni Köy Garajı yolu üzeri)Su arıtma cihazının parçaları hakkında bilgiler ve faydaları nelerdir?Sularda bulunan çözünmemiş askıda bulunan katı maddelerin (tortu, kum, çamur vs.) oluşturduğu kirliliğe filtrasyon işlemi uygular.Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, atıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır.Karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır. Klorin, organik kirleticiler, böcek İlaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır.Suyunuzda bulunan, arsenik, kurşun, bakır, baryum,krom, sodyum, kadmiyum, florür, nitrit, nitrat, civa,selenyum, bakteri ve virüsleri atık bölümünden dışarı atar.Membran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır. Bu filtre, suyu hamlıktan çıkarıp, içimi hoş bir hale getirir.İnsan gelişimi ve sağlığı için gerekli olan Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum ve birçok faydalı mineralleri suya kazandırır.Alkali pH filtreleri yardımıyla yabancı maddeleri arındırarak suyu çok daha saf, kaliteli, sağlıklı ve fonksiyonel hale getirir.Vücudun toksinleri atmak için harcadığı enerjiyi geri kazandırır ve zindelik sağlar. Hücre jenerasyonunu (anti-aging) hızlandırır ve yaşlanmayı geciktirir.