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Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için

Isparta'da ER-GÜN ISI'dan kaynak suyu gibi arıtan arıtma cihazı üstelik taksitle....

Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için
ISPARTA
G.Tarihi: 03.06.2020 13:00
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SU ARITMA CİHAZINDA GÖRÜLMEMİŞ KAMPANYA ŞOK FİYAT! DAMACANA VE PET ŞİŞELERE SON!
 Sağlığına önem verenler bu cihazın peşinde ve şimdi Isparta'da ER-GÜN ISI'da...

Isparta'da güneş enerji panelleri ve güneş enerji sistemleri ile tanınan ER-GÜN ISI '' ER-GÜN İLE HERGÜN'' sloganı ile yeni kampanya başlattı. ER-GÜN ISI'nın bu kezki kampanyası çok kaliteli ve gelişmiş özelliklerin bulunduğu bir su arıtma sistemi. Öncelikle bu cihazdan biraz bahsedelim. Cihaz sanki bir doğal kaynak suyu gibi  çalışarak size oldukça sağlıklı bir içme suyu sunuyor. 8 adet yüksek performansa sahip filitresi mevcut ve içerisinde birde pompa var.
Filitrelerin tüm özelliklerini haberin sonunda ayrıntılı olarak vereceğiz. ER-GÜN ISI'nın bu ürünü damacana ve pet şişelerde bulunan sulara  son verdirecek nitelikte! üstelik cihazı 10 ay taksitle alabiliyorsunuz ve taksit sonunda da tüm filitreleri ücretsiz olarak değiştiriliyor.Adeta evinize bedavaya sağlıklı  bir kaynak suyu getirmiş olacaksınız hemde memba suyu kalitesinde!

TAKSİT VE CİHAZIN TÜM ÖZELLİKLERİ
Cihazı 150 TL peşin 10 ay taksitle satın alabilirsiniz. Son taksiti ödediğinizde ücretsiz filitre değişimi yapılacak. 
Kurulum montaj ücretsiz!
Ayrıntılı bilgi için;
Adres: Karaağaç mahallesi Topçu Apt. No: 12 105 cad.1839 sk.(Yeni Köy Garajı yolu üzeri) 
Telefon: 0246 500 30 44  
GSM: 0554 937 21 32

SU ARITMA CİHAZININ TÜM ÖZELLİKLERİ VE FAYDALARI

8 Filtreli Ters Ozmoz Sistemli Cihaz ( Bu su arıtma sistemi uzayda astronotlar tarafından da kullanılmaktadır)
Su arıtma cihazının parçaları hakkında bilgiler ve faydaları nelerdir?

10"5 MİKRON SPUN (SEDIMENT) FİLTRE
 Sularda bulunan çözünmemiş askıda bulunan katı maddelerin (tortu, kum, çamur vs.) oluşturduğu kirliliğe filtrasyon işlemi uygular.

10"GAC KARBON KARTUŞ FİLTRE (UDF)
Suda bulunan klor, renk, tat ve koku veren eriyik gazlar, atıklar ve organik maddelerin arıtımı için kullanılır.

10" BLOK KARBON KARTUŞ FİLTRE (CTO)
Karbon filtre yüksek performanslı aktive edilmiş karbondan oluşmaktadır. Klorin, organik kirleticiler, böcek İlaçları ve koku ile tadı etkileyen kimyasallardan arındırır.

75 GPD MEMBRAN FİLTRE
Suyunuzda bulunan, arsenik, kurşun, bakır, baryum,krom, sodyum, kadmiyum, florür, nitrit, nitrat, civa,selenyum, bakteri ve virüsleri atık bölümünden dışarı atar.

10" İNLİNE COCONUT POST KARBON FİLTRE
Membran filtreden çıkan su, saflığa yakın olup, içim olarak hamdır. Bu filtre, suyu hamlıktan çıkarıp, içimi hoş bir hale getirir.

ST-33 İNLİNE GOLD MİNERAL FİLTRE
İnsan gelişimi ve sağlığı için gerekli olan Kalsiyum, Magnezyum, Sodyum, Potasyum ve birçok faydalı mineralleri suya kazandırır.

ST-33 PH YÜKSELTİCİ YEŞİL ALKALİ
MİNERAL FİLTRE
Alkali pH filtreleri yardımıyla yabancı maddeleri arındırarak suyu çok daha saf, kaliteli, sağlıklı ve fonksiyonel hale getirir.

ST-33 İNLİNE MİNERAL FİLTRE
(DETOKS FİLTRE)
Vücudun toksinleri atmak için harcadığı enerjiyi geri kazandırır ve zindelik sağlar. Hücre jenerasyonunu (anti-aging) hızlandırır ve yaşlanmayı geciktirir.

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Isparta'daki bu su arıtma cihazı ile doğal kaynak suyu gibi için
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