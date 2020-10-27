TÖREN PROGRAMI

28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA

12.45 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma

13.00 Çelenklerin Sunulması

Valilik Çelengi

Garnizon Komutanlığı Çelengi

Belediye Başkanlığı Çelengi

13.05 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

13.10 Çelenk Sunma Töreninin Sona Ermesi

13.30 Garnizon Şehitliğinde Şehitlerimizin Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua Okunması

29 EKİM 2020 PERŞEMBE

09.45 Sayın Valimizin Tebrikleri Kabulü

(15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı)

TÖREN GEÇİŞİ

Yer Hükümet Konağı Caddesi

10.00 Tören Geçişine Katılan Grupların Yerlerini Almaları

10.10 Sayın Valimiz, Sayın Garnizon Komutanı ve Sayın Belediye Başkanı’nın Tören Alanına Teşrifleri

10.10-10.25 Sayın Valimiz tarafından, beraberinde Sayın Garnizon Komutanı ve

Sayın Belediye Başkanı Olduğu Halde Yaya Olarak Törene Katılanların ve Halkın Bayramının Kutlanması

10.25 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

10.30 Sayın Valimizin Konuşmaları

10.40 Şiirlerin Okunması

11.00 Tören Geçişi

İCRA EDİLECEK TÖREN FAALİYETLERİ

Çelenk Sunma Töreni 28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13.00’da; Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na sunulması, Saygı Duruşunu müteakiben İstiklal Marşının söylenerek Bayrakların göndere çekilmesi şeklinde icra edilecektir.

Törene katılanlar, 28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 12.45’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kendilerine gösterilen bölümlerde (Ek-1) yerlerini almış olacaklardır. Çelenkler sunulduktan sonra Saygı Duruşunu müteakiben İstiklal Marşımız ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek öğrenciler tarafından Bayraklar göndere çekilecektir. 28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13.30’da Garnizon Şehitliğinde Şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilecek, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunacaktır.

Tören, Valilik Binası yanındaki Hükümet Konağı Caddesi’nde yapılacaktır. Geçit Töreni için Kutlama Komitesince belirlenmiş askeri birlikler, gaziler, ortaokullar ile lise ve dengi okulların temsilci öğrenci grupları ve kamu kuruluşları, mesleki ve sivil toplum örgütleri en geç saat 10.00'da tören alanındaki yerlerinde olmalıdır. Tören alanındaki yerleşim (Ek-2)’deki krokide görüldüğü üzere Hükümet Konağı Caddesi ve Kaymakkapı Meydanı arasında olacaktır. Saat 10.10'de Sayın Valimiz tarafından, beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde yaya olarak törene katılanların ve halkın bayramını kutlayacaktır. Protokol platformdaki yerini aldıktan sonra, Saygı Duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı söylenecektir. Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi ile ilgili konuşma Sayın Valimiz tarafından yapılacaktır. Bir kız ve bir erkek öğrenci tarafından günün anlamına uygun şiirler okunacaktır. Tören yöneticilerinin komutuyla tören geçişi aşağıdaki sıraya göre icra edilecektir.

Bayraklar

Sancaklar ve Sancak Subayları

Tören Birliği

Yaya Askeri Birlikler

Okullar (Öğrenci Grupları)

Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanlığı

Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 97. Yıldönümü münasebetiyle, Isparta Belediye Başkanlığınca; İlimiz Merkez mahallelerinde gün boyunca Belediye araçları ve tırı günün anlam ve önemine dair müzik yayını yapacaktır. 29 Ekim 2020 günü akşamı Mehteran gösterisi düzenlenecektir. 29 Ekim 2020 günü akşamı havai fişek gösterisi düzenlenecektir. 29 Ekim 2020 günü akşamı Davraz Kapalı Pazar Yerinde Cumhuriyet ile ilgili sinevizyon gösterisi sunulacaktır.

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00' te başlar ve 29 Ekim günü saat 24.00' te son bulur. Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi daire ve özel kuruluşlar, müesseseler, askeri birlikler, kurum ve kuruluşlar Bayraklarla ve Atatürk posterleriyle donatılacak; geceleri de aydınlatılacaktır. Şehrin muhtelif yerleri pankart ve Bayraklarla süslenip, gece de ışıklandırılacaktır. 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da tören geçişinin genel provası yapılacaktır. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında karşılaşılacak hava muhalefeti durumunda; 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 2. maddesinin 7. fıkrasına göre işlem tesis edilir. Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.

Cumhuriyet Bayramının 97. Yıldönümü vesilesi ile düzenlenen kutlama törenlerine katılımlarınızı dilerim.Ömer SEYMENOĞLUIsparta ValisiTörene; protokole dâhil zevat, mülki ve askeri erkân, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, ortaokullar ile lise ve dengi okulların temsilen sosyal mesafe kurallarına uyularak yeteri kadar öğrenci grupları, odalar ve dernek temsilcileri ile halk katılacaktır.29 Ekim 2020 Perşembe günü saat 09.45’de, Mülki İdare Amiri tarafından tebrikat, (sayılı listede yer alan sıraya göre 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kabul edilecektir.