Ömer SEYMENOĞLU
Isparta Valisi
TÖREN PROGRAMI
28 EKİM 2020 ÇARŞAMBA
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
12.4515 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma
13.00Çelenklerin Sunulması
Valilik Çelengi
Garnizon Komutanlığı Çelengi
Belediye Başkanlığı Çelengi
13.05Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
13.10Çelenk Sunma Töreninin Sona Ermesi
13.30Garnizon Şehitliğinde Şehitlerimizin Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve Dua Okunması
29 EKİM 2020 PERŞEMBE
TEBRİKAT TÖRENİ
09.45Sayın Valimizin Tebrikleri Kabulü
(15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı)
TÖREN GEÇİŞİ
YerHükümet Konağı Caddesi
10.00Tören Geçişine Katılan Grupların Yerlerini Almaları
10.10 Sayın Valimiz, Sayın Garnizon Komutanı ve Sayın Belediye Başkanı’nın Tören Alanına Teşrifleri
10.10-10.25Sayın Valimiz tarafından, beraberinde Sayın Garnizon Komutanı ve
Sayın Belediye Başkanı Olduğu Halde Yaya Olarak Törene Katılanların ve Halkın Bayramının Kutlanması
10.25Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
10.30Sayın Valimizin Konuşmaları
10.40Şiirlerin Okunması
11.00Tören Geçişi
İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 21/10/2020 tarih ve 17461 sayılı yazıları doğrultusunda;
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Törenleri ve diğer etkinlikler içerisinde bulunduğumuz “Kontrollü Sosyal Hayat” döneminde Temizlik-Maske-Fiziki Mesafe kurallarına uygun şekilde icra edilecektir.
İCRA EDİLECEK TÖREN FAALİYETLERİ
ÇELENK SUNMA TÖRENİ
- Çelenk Sunma Töreni 28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13.00’da; Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na sunulması, Saygı Duruşunu müteakiben İstiklal Marşının söylenerek Bayrakların göndere çekilmesi şeklinde icra edilecektir.
- Törene katılanlar, 28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 12.45’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kendilerine gösterilen bölümlerde (Ek-1) yerlerini almış olacaklardır.
- Çelenkler sunulduktan sonra Saygı Duruşunu müteakiben İstiklal Marşımız ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek öğrenciler tarafından Bayraklar göndere çekilecektir.
- 28 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 13.30’da Garnizon Şehitliğinde Şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilecek, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunacaktır.
TEBRİKAT TÖRENİ
29 Ekim 2020 Perşembe günü saat 09.45’de, Mülki İdare Amiri tarafından tebrikat, (Ek-3) sayılı listede yer alan sıraya göre 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kabul edilecektir.
TÖREN GEÇİŞİ
- Tören, Valilik Binası yanındaki Hükümet Konağı Caddesi’nde yapılacaktır.
- Geçit Töreni için Kutlama Komitesince belirlenmiş askeri birlikler, gaziler, ortaokullar ile lise ve dengi okulların temsilci öğrenci grupları ve kamu kuruluşları, mesleki ve sivil toplum örgütleri en geç saat 10.00'da tören alanındaki yerlerinde olmalıdır.
- Tören alanındaki yerleşim (Ek-2)’deki krokide görüldüğü üzere Hükümet Konağı Caddesi ve Kaymakkapı Meydanı arasında olacaktır.
- Saat 10.10'de Sayın Valimiz tarafından, beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde yaya olarak törene katılanların ve halkın bayramını kutlayacaktır.
- Protokol platformdaki yerini aldıktan sonra, Saygı Duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı söylenecektir.
- Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi ile ilgili konuşma Sayın Valimiz tarafından yapılacaktır.
- Bir kız ve bir erkek öğrenci tarafından günün anlamına uygun şiirler okunacaktır.
- Tören yöneticilerinin komutuyla tören geçişi aşağıdaki sıraya göre icra edilecektir.
- Bayraklar
- Sancaklar ve Sancak Subayları
- Tören Birliği
- Yaya Askeri Birlikler
- Okullar (Öğrenci Grupları)
- Muharip Gaziler Derneği Isparta Şube Başkanlığı
- Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şube Başkanlığı
DİĞER ETKİNLİKLER
- Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 97. Yıldönümü münasebetiyle, Isparta Belediye Başkanlığınca;
- İlimiz Merkez mahallelerinde gün boyunca Belediye araçları ve tırı günün anlam ve önemine dair müzik yayını yapacaktır.
- 29 Ekim 2020 günü akşamı Mehteran gösterisi düzenlenecektir.
- 29 Ekim 2020 günü akşamı havai fişek gösterisi düzenlenecektir.
- 29 Ekim 2020 günü akşamı Davraz Kapalı Pazar Yerinde Cumhuriyet ile ilgili sinevizyon gösterisi sunulacaktır.
GENEL ESASLAR
- Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim günü saat 13.00' te başlar ve 29 Ekim günü saat 24.00' te son bulur.
- Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi daire ve özel kuruluşlar, müesseseler, askeri birlikler, kurum ve kuruluşlar Bayraklarla ve Atatürk posterleriyle donatılacak; geceleri de aydınlatılacaktır.
- Şehrin muhtelif yerleri pankart ve Bayraklarla süslenip, gece de ışıklandırılacaktır.
- 26 Ekim 2020 Pazartesi günü saat 10.00'da tören geçişinin genel provası yapılacaktır.
- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında karşılaşılacak hava muhalefeti durumunda; 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 2. maddesinin 7. fıkrasına göre işlem tesis edilir.
- Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.
Bu program; sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.
KUTLAMA KOMİTESİ