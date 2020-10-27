BAKA Yönetim Kurulu Isparta’da Toplandı
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Yönetim Kurulu Ekim ayı olağan toplantısı Isparta’da yapıldı. Burdur Valisi Ali Arslantaş başkanlığında Ekonomi Kampüsü BAKA Hizmet Binası Toplantı Salonu’ndaki toplantıya, Vali
BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Arslantaş toplantının açılış konuşmasında; “2020 yılı Ekim Ayı Ajans yönetim kurulu toplantısına hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızda Davraz Kayak Merkezi’nin altyapısının güçlendirmesi ile ilgili projenin teferruatını görüşeceğiz. Burdur’da İş Geliştirme Merkezi ile ilgili durumu değerlendireceğiz. İstihdama yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın açıklamış olduğu yeni projeyi 3 ilimizde nasıl değerlendireceğimizi görüşeceğiz. Yönetim toplantımızda alacağımız kararların 3 ilimize de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
BAKA Genel Sekreteri Volkan Güler ile uzmanların ajansın çalışmalarına ilişkin yönetim kurulu üyelerine bilgilendirme sunumunun ardından gündem maddelerinin ayrıntılı olarak görüşülüp karara bağlanmasıyla toplantı sona erdi.