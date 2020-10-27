BAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Vali Arslantaş toplantının açılış konuşmasında; “2020 yılı Ekim Ayı Ajans yönetim kurulu toplantısına hoş geldiniz. Bugünkü toplantımızda Davraz Kayak Merkezi’nin altyapısının güçlendirmesi ile ilgili projenin teferruatını görüşeceğiz. Burdur’da İş Geliştirme Merkezi ile ilgili durumu değerlendireceğiz. İstihdama yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın açıklamış olduğu yeni projeyi 3 ilimizde nasıl değerlendireceğimizi görüşeceğiz. Yönetim toplantımızda alacağımız kararların 3 ilimize de hayırlı olmasını diliyorum” dedi.