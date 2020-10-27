ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta ili Merkez ilçesi Kuleönü Beldesinde 26 Ekim 2020 tarihinde.suçundan (6) yıl kesinleşmiş cezası bulunan; A.A. isimli şahıs; Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Merkez İlçe J.K.lığı Asayiş Timleri tarafından yakalanarak Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumana teslim edilmiştir.Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.