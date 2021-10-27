CUMHURİYET BAYRAMININ 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

28 EKİM 2021 PERŞEMBE

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

12.45 : 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Toplanma

13.00 : Çelenklerin Sunulması

Valilik

Garnizon Komutanlığı

Belediye Başkanlığı

13.05 : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

13.10 : Çelenk Sunma Töreninin Sona Ermesi

13.30 : Şehit Kabirlerinin Ziyaret Edilmesi, Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve Duaların Okunması

Yer: Şehitlik / Karaağaç Mah. - ISPARTA

29 EKİM 2021 CUMA

TEBRİKAT TÖRENİ

09.45 : Sayın Valimizin Tebrikleri Kabulü

Yer: 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı

TÖREN GEÇİŞİ

10.00 : Tören Geçişine Katılan Grupların Yerlerini Almaları

Yer: Hükümet Konağı Caddesi

10.10 : Sayın Valimiz, Sayın Garnizon Komutanı ve Sayın Belediye Başkanının Tören Alanına Teşrifleri

10.10-10.25 : Sayın Valimiz tarafından, beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı Olduğu Halde Törene Katılanların ve Halkın Bayramının Kutlanması

10.25 : Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

10.30 : Sayın Valimizin Tarafından Cumhuriyet Bayramı Anlam ve Önemini Belirten Konuşmanın Yapılması

10.40 : - Şiirlerin Okunması

- Halk Oyunları Gösterisi

- Şiirlerin Okunması

- Ödül Töreni

11.00 : Tören Geçişi

DİĞER ETKİNLİKLER

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 25 Ekim – 31 Ekim 2021 tarihleri boyunca Kütüphane Salonu’nda "Atatürk ve Cumhuriyet" konulu kitap sergisi düzenlenecektir.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Cumhuriyetimizin Kuruluşunun 98. Yıldönümü münasebetiyle spor müsabakaları düzenlenecektir.

İCRA EDİLECEK TÖREN FAALİYETLERİ

ÇELENK SUNMA TÖRENİ:

Çelenk Sunma Töreni 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13.00’da; Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin protokol sırasına göre Atatürk Anıtı’na sunulması, Saygı Duruşuna müteakiben İstiklal Marşının söylenerek Bayrakların göndere çekilmesi şeklinde icra edilecektir.

Törene; Protokole dâhil zevat, mülki ve askeri erkân, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, ortaokullar ile lise ve dengi okulların temsilen sosyal mesafe kurallarına uyularak yeteri kadar öğrenci grupları, odalar ve dernek temsilcileri ile halk katılacaktır.

Törene katılanlar, 28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 12.45’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kendilerine gösterilen bölümlerde (Ek-1) yerlerini almış olacaklardır.

Çelenkler sunulduktan sonra Saygı Duruşuna müteakiben İstiklal Marşımız ile birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğünce görevlendirilecek öğrenciler tarafından Bayraklar göndere çekilecektir.

28 Ekim 2021 Perşembe günü saat 13.30’da Şehitlik’te Şehitlerimizin kabirleri ziyaret edilecek, Kuran-ı Kerim Tilaveti ve dua okunacaktır.

TEBRİKAT TÖRENİ :

29 Ekim 2021 Cuma günü saat 09.45’de, Mülki İdare Amiri tarafından tebrikat, (Ek-3) sayılı listede yer alan sıraya göre 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda kabul edilecektir.

TÖREN GEÇİŞİ:

Tören; Valilik Binası yanındaki Hükümet Caddesi’nde yapılacaktır.

Geçit Töreni için Kutlama Komitesince belirlenmiş askeri birlikler, Şehit yakınları ve Gaziler, ortaokullar ile lise ve dengi okulların temsilci öğrenci grupları ve kamu kuruluşları, mesleki ve sivil toplum örgütleri en geç saat 10.00'da tören alanındaki yerlerinde olmalıdır.

Tören alanındaki yerleşim (Ek-2)’deki krokide görüldüğü üzere Hükümet Caddesi-Kaymakkapı Meydanı-Mimar Sinan Caddesi arasında olacaktır.

Saat 10.10'da Sayın Valimiz tarafından, beraberinde Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı olduğu halde Törene katılanların ve halkın bayramını kutlayacaktır.

Protokol platformdaki yerini aldıktan sonra, Saygı Duruşu ve müteakiben İstiklal Marşı söylenecektir.

Cumhuriyet Bayramı'nın anlam ve önemi ile ilgili konuşma Sayın Valimiz tarafından yapılacaktır.

Bir kız ve bir erkek öğrenci tarafından günün anlamına uygun şiirler okunacaktır.

Halk Oyunları gösterileri sunulacaktır.

Bir erkek ve bir kız öğrenci tarafından günün anlamına uygun şiirler okunacaktır.

Ödül Töreni gerçekleştirilecektir.

Tören yöneticilerinin komutuyla Tören geçişi aşağıdaki sıraya göre icra edilecektir.

1- Yaya Grupları :

a) Mehteran

b) Bayraklar

c) Sancaklar ve Sancak Subayları

d) Tören Birliği

e) Askeri Birlikler

f) Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanlığı

g) Muharip Gaziler Derneği Isparta Şubesi Başkanlığı

h) İlimizi ve Ülkemizi Temsil Eden Milli Sporcularımız

ı) Öğrenci Grupları

i) Muhtarlar Derneği

2- Araç Grupları :

a) Askeri Motorize Birlikler

b) İl Jandarma Komutanlığı Araç Konvoyu

c) İl Emniyet Müdürlüğü Araç Konvoyu

d) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Araçlar

* Belediye Başkanlığı (5)

* İl Sağlık Müdürlüğü (2)

* İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (2)

* İl Tarım ve Orman Müdürlüğü (2)

* Gülbirlik Genel Müdürlüğü (2)

* İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği (5)

* Orman Bölge Müdürlüğü (2)

* DSİ 18. Bölge Müdürlüğü (2)

* PTT Başmüdürlüğü (2)

* TCK 135. Şube Şefliği (2)

e) Meslek Odalarına Ait Araçlar (4)

f) Özel Kurum ve Kuruluşlara Ait Araçlar

GENEL ESASLAR

Cumhuriyet Bayramı 28 Ekim Perşembe günü saat 13.00' te başlar ve 29 Ekim Cuma günü saat 24.00' te son bulur.

Bayramın başlangıç ve bitiş saatleri arasında resmi daire ve özel kuruluşlar, müesseseler, askeri birlikler, Kamu, Kurum ve Kuruluşlar Türk Bayrakları ve Atatürk posterleriyle donatılacak; geceleri de aydınlatılacaktır.

Şehrin muhtelif yerleri Türk Bayrakları ve pankartlar ile süslenip, gece de ışıklandırılacaktır.

25 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 10.00'da Tören Geçişinin Genel Provası yapılacaktır.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamalarında karşılaşılacak hava muhalefeti durumunda; 05.05.2012 tarih ve 28283 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Ulusal ve Resmi Bayramlar ile Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Tören ve Kutlamalar Yönetmeliği’nin 2. maddesinin 7. fıkrasına göre işlem tesis edilir.

Tören Alanında ve diğer etkinlik yapılacak yerlerde COVID-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe-maske-temizlik kurallarına uyularak bu kapsamda katılımlar sağlanacaktır.

Bu program; Sayın vatandaşlarımıza davetiye, görevlilere emir mahiyetindedir.

KUTLAMA KOMİTESİ

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