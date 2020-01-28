SDÜ BÜLTENİ



YETEM Danışma Kurulu Toplantısı Yapıldı

Süleyman Demirel Üniversitesi Yenilikçi Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Toplantısının ikincisi yapıldı.Merkez Müdürü Prof. Dr. M. Cengiz Kayacan başkanlığında kurum içi ve kurum dışı temsilcilerin katılımı ile gerçekleşen toplantıda, YETEM’in 2019 yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ve 2020 yılı hedefleri paylaşıldı.YETEM bünyesinde yer alan birimleri tanıtan Prof. Dr. Kayacan, birimlerdeki çalışmaların profesyonel yetkinlikte personeller tarafından yapıldığını kaydetti. Prof. Dr. Kayacan, tüm mecralarda aktif olan YETEM’in her hafta sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine tanıtıldığını belirtti.Merkezin bölge için bir fırsat olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kayacan, laboratuvar test cihazları yapmayı misyon edindiklerini belirterek katılımcılarla işbirliğinin geliştirilmesi halinde şehre ve bölgeye daha güzel hizmetlerin sağlanacağını vurguladı.Konuşmaların ardından toplantıda yer alan katılımcılar, YETEM bünyesinde yer alan laboratuvarları, cihazları ve çalışma alanlarını inceledi.Kaynak: SDÜ