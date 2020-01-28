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Isparta'da ‘Yerelde Kadın Buluşmaları’ Gerçekleştirildi

Isparta'da ‘Yerelde Kadın Buluşmaları’ Gerçekleştirildi
ISPARTA 0
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Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nün Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı ile UNICEF iş birliğinde; ülkemize uyum sürecindeki yabancı kadınlar ile ev sahibi toplumdaki kadınların ortak bir yaşam kültürü oluşturmaları amacıyla düzenlenen “Yerelde Kadın Buluşmaları”nın beşincisi 28 Ocak 2020 Salı günü Isparta’da gerçekleştirildi.

 “Tüm karanlıklara kadınların içindeki aydınlık yeter” sloganı ile yola çıkan Yerelde Kadın Buluşmaları etkinliğine; Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk ATEŞ, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Ramazan GÜRKAN, Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Daire Başkan Vekili Ali Rıza BEŞKAT, İl Göç İdaresi Müdürümüz Burhan TÜRKMEN’in yanı sıra kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Ailenin temel birliği kadındır diyerek katılımcılara seslenen Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk ATEŞ: “Kadın fedakârdır, bilhassa ülkemizde misafir olan kadınlarımız ülkelerinde çektikleri acılar sıkıntılar malumunuzdur. Ülkenizi, kültürünüzü, vatanınızı unutmayın onlara sahip çıkın. Biz ülke olarak sizin yanınızda olacağız. Sizlerin ülkenize mutlu günlerinize yeniden dönmenizi ümit ediyorum.” dedi.

Katılımcılara seslenen Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Dairesi Başkanı Ramazan GÜRKAN: “Sizler sosyal dokuyu inşa ediyorsunuz. Toplumun içindeki çocukları sizler yetiştiriyorsunuz. Bu anlamda göç ve uyum sürecinde sizlerden daha aktif görev almanızı bekledikleri için Göç İdaresi Genel Müdürlüğü böyle bir etkinlik düzenledi. Evde, işte, günlük hayatta beraber yürüyoruz ve bunu daha donanımlı bir şekilde yürüyebilmek adına bu toplantıları icra ediyoruz.” şeklinde konuştu.
Ülkemizde yaklaşık 2.5 milyon kadın göçmen olduğunun altını çizen Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkan Vekili Ali Rıza BEŞKAT şöyle konuştu: “Ülkemizde 192 farklı uyruktan 5 milyonun üzerinde yabancı topraklarımızda bir arada yaşıyor. Oranlara ve dağılımlara baktığımız zaman bunların yarısının kadın olduğunu görüyoruz. Biz göçü ifade ederken farklı tanımlar kullansak da bazen istatistiksel ifadelere değinsek de biz bütün göçmenleri, yabancıları insan olarak görüyor ve insan olarak değer veriyoruz. Toplumumuza aktif olarak dâhil olmalarını hayatın her alanında bizler ile Türk toplumu ile bir arada yaşamalarını istiyor bu doğrultuda çalışıyoruz. Bu doğrultuda farklı konsept ve farklı adlar altında Genel Müdürlüğümüz Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde toplantılar organize ediliyor.”
İl Göç İdaresi Müdürümüz Burhan TÜRKMEN: “Burada toplanmamızın sebebi ortak kültür geliştirme çabamızdır. Her alanda olduğu gibi kamu güvenliğinin tesisi, kamu sağlığının korunması toplum yönetiminde siz kadınlarımızın desteğine ve iş birliğine ihtiyacımız olduğunu belirtmek isterim.” dedi.

İki oturum şeklinde düzenlenen panelin ilk oturumunun moderatörlüğünü Göç Uzmanı Gamze FURTUN, ikinci oturumun moderatörlüğünü ise UNICEF Çocuk Koruma Program Sorumlusu Polat KIZILDAĞ üstlendi. Toplumun temel taşı ve ailenin koruyucu kalkanı olan kadınların, uyum sürecinin en önemli aktörlerinden biri olduğu düşüncesi ile onların sürecin aktif bir katılımcısı olmasını hedefleyen Yerelde Kadın Buluşmaları etkinliğinde; Genel Müdürlüğümüzden Kübra ÖZEN; “Kadın Göçmenler ve Uyum”, Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğünden Dr. Nazan KILIÇ; Kadın Sağlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Özlem TOP; “ Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi”, Adalet Bakanlığı Mağdur Hakları Daire Başkanı Ramazan GÜRKAN; “Çocuk Yaşta Evlilik ve Çok Eşlilik, Türkiye’de Adli Süreç ve Mağdur Hakları”, UNICEF Temsilcisi Polat KIZILDAĞ Çocuk Koruma Programları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Süleyman KURNAZ; “Ebeveyn Tutumları ve Çocukların Eğitime Devamları”, İl Müftülüğünden Vaiz Nilüfer ÜNAL; “Güncel Faaliyetlere İlişkin Bilgilendirme” konularında sunum gerçekleştirdi. Düzenlenen etkinlikte birçok farklı kültüre ait yemekler tanıtılırken diğer yandan yerli ve yabancı kültüre ait el işi ve yöresel ürünler sergilendi. Kermes ile birlikten doğan zenginliğin yansıması hep birlikte paylaşıldı. Sosyal etkinlik bölümünde ise yine yerli ve yabancı katılımcılar tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Buluşmalar kapsamında, her iki toplumdan kadınların birçok alanda bilgilendirilmesi, kadınların; kadın sağlığı, şiddetin önlenmesi, ebeveyn tutumları gibi çeşitli konularda bilinçlendirilmesi, kadınlarımızın bir araya gelerek sosyal etkileşimde bulunmaları, sosyal hayata katılımlarının arttırılması, ülkemize uyum süreçlerinin kolaylaştırılması hedefleniyor.
 
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Kaynak: Medya32
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