BASKETBOL'DA HEYECAN DEVAM EDİYOR

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BÖLGE ŞAMPİYONASI KATILAN TAKIMLAR ŞÖYLE ;

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Isparta'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Basketbol U14 Kızlar Bölge Şampiyonası müsabakaları 6 Mart Spor Salonunda devam ediyor. Şampiyonada ilimizi temsil eden Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor takımımız iki maçtan da galip ayrıldı.6 Mart Spor Salonundaki Basketbol heyecanına tüm sporseverleri bekliyoruz.Ulusal spor organizasyonların adresi haline gelen Isparta bu basketbol organizasyonuna ev sahipliği yapıyor.Türkiye Basketbol Federasyonu alt yapı faaliyetleri programında yer alan U14 Kızlar Bölge Şampiyonası 6 Mart Spor Salonunda düzenleniyor.11 Şubat 2020 Salı günü başlayan 13 il takımının katıldığı Bölge Şampiyonası müsabakaları devam ediyor.İlimizi temsil eden Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor takımımız iki maçtan da galip ayrıldı.Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Murat Gevrek, 6 Mart Spor Salonundaki Basketbol şölenine tüm Ispartalıları davet etti.“Afyon Merkez Gazi Endüstri Meslek Lisesi Gençlik ve Spor, Antalya Basketbol Gençlik ve Spor, Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Gençlik ve Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, İzmir Balçova Belediye Termal Spor, Manisa Basketmania Basketbol İhtisas Spor, Muğla Datça Belediyespor, İzmir Ege Mega Spor, Isparta Profesyonel Eğitim Gençlik ve Spor, Manisa Yunus Emre Belediyespor, Denizli Saygın Spor, Denizli Servergazi Basketbol Spor, Isparta Şampiyonlar Spor”