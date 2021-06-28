Yatalak hastalara elektrikli karyola temin edildi



Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, yaşlı ve hastalara evlerinde sağlık hizmeti vermeye devam ediyor, kişisel bakımları yapılıyor. Bunun yanı sıra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla evlerinde yatalak hastalara elektrikli karyola temin ediliyor.

Isparta Belediyesi bünyesindeki Sağlık İşleri Müdürlüğü Demirköprü mevkiinde Gülkent Anadolu Lisesi yanında vatandaşlara sağlık hizmeti vermeye devam ediyor. Bünyesinde hasta nakil hizmetleri, evde sağlık hizmetleri, poliklinik hizmetleri, diyetisyen, psikolojik danışman, fizyoterapi danışmanlık, öz bakım hizmetleri veren belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğü, hastaları evlerinden alıyor, hastanelere de nakillerini sağlıyor. Sağlık merkezi adeta bir butik hastane gibi hizmetlerini sürdürüyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü son olarak da evlerinde bulunan yatalak hastalara da elektrikli karyola temin ediyor.

Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in talimatıyla yaşlı ve hastalara evlerinde, hem sağlık hizmeti veriliyor hem de kişisel bakımları yapılıyor.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in göreve gelmesiyle birlikte, gönül belediyeciliği kapsamında sağlık hizmetlerine büyük ağırlık verilirken, bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğünün hem fiziki alanı hem de personel sayısı artırıldı.

‘Gönül belediyeciliği’ sloganı ile hizmetlerini ücretsiz olarak sürdüren Sağlık İşleri Müdürlüğü yatağa bağımlı olan ihtiyaç sahibi vatandaşlara Başkan Başdeğirmen’in destekleri ile ücretsiz olarak elektrikli karyola temininde bulunuyor.

Isparta Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Ender Güven, 20 elektrikli hasta karyolasını ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırdıklarını söyledi. Güven, sağlık hizmetleri anlamında vatandaşlara sundukları hizmetlerden bahsederek, “Hizmetlerimiz arasında yer alan evde sağlık hizmetleri kapsamında mahallelerde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yatak taleplerini Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e ilettiğimizde bu konuda çalışma başlatmamızı istedi. Bunun üzerine 20 adet elektrikli hasta karyolası temin ettik. Bu karyolalarımızı da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmak amacıyla hazırlıklarımızı tamamladık. Sağlık adına yapabileceğimiz çalışmaları genişletmekte bize destek veren Belediye Başkanımız Sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum” dedi.