Güney Kariyer Fuarı İleri Bir Tarihe Ertelendi

Erteleme kapsamına giren fuarlar aşağıda yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 12.03.2020 tarihinde yapılan açıklamaya istinaden, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, Şubat ayından bu yana devam eden “Yetenek Her Yerde” kariyer etkinlikleri tedbiren ileri bir tarihe ertelenmiştir.• 16-17 Mart 2020 Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)- Isparta• 20-21 Mart 2020 Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF)- İzmir• 6-7 Nisan 2020 Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF)- BoluKamuoyuna saygıyla duyurulur.SDÜ