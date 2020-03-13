Güney Kariyer Fuarı İleri Bir Tarihe Ertelendi
Cumhurbaşkanlığı tarafından 12.03.2020 tarihinde yapılan açıklamaya istinaden, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) etkilerinden korunmak amacıyla ülke genelinde alınan önlemler çerçevesinde, Şubat ayından bu yana devam eden “Yetenek Her Yerde” kariyer etkinlikleri tedbiren ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Erteleme kapsamına giren fuarlar aşağıda yer almaktadır.
• 16-17 Mart 2020 Güney Kariyer Fuarı (GÜNKAF)- Isparta
• 20-21 Mart 2020 Ege Kariyer Fuarı (EGEKAF)- İzmir
• 6-7 Nisan 2020 Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF)- Bolu
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SDÜ