Kriz masasının aldığı kararla araç trafiğini yangın bölgesinde azaltmak, bilinçsiz hareket etmemek için yangın bölgesine giriş çıkışlar yasaklandı. Alınan bu karar doğrultusunda sav kasabası fatih mahallesindeki kavşak geçici olarak kapatıldı ve antalya yoluna geçişler yasaklandı
Ekipler ve vatandaşlar yangını söndürmek için canla başla çalışıyor. Alevlere karadan müdahale sürerken, köylüler de damacanalar ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.
ISPARTA'DA YARDIM SEFERBERLİĞİ
Isparta Belediyesi ve vatandaşlar tarafından temin edilen binlerce şişe içme suyu soğuk zincir özellikli bir tır ile bölgeye sevk edildi. İçme suyunun yanı sıra bölgeye ayran, gıda, yangın da kullanılmak üzere kürek, tırmık, eldiven gibi malzemelerde gönderildi. Bölgeye yardımlar devam ediyor.
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