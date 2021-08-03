GİRİŞ ÇIKIŞLAR YASAKLANDI

ISPARTA'DA YARDIM SEFERBERLİĞİ

SÜTÇÜLER'DE YÜREK BURKAN GÖRÜNTÜLER

Kriz masasının aldığı kararla araç trafiğini yangın bölgesinde azaltmak, bilinçsiz hareket etmemek için yangın bölgesine giriş çıkışlar yasaklandı. Alınan bu karar doğrultusunda sav kasabası fatih mahallesindeki kavşak geçici olarak kapatıldı vena geçişler yasaklandıEkipler ve vatandaşlarsöndürmek için canla başla çalışıyor. Alevlere karadan müdahale sürerken, köylüler de damacanalar ve traktörlerinin arkasına bağladıkları su tanklarıyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.Belediyesi ve vatandaşlar tarafından temin edilen binlerce şişe içme suyu soğuk zincir özellikli bir tır ile bölgeye sevk edildi. İçme suyunun yanı sıra bölgeye ayran, gıda,da kullanılmak üzere kürek, tırmık, eldiven gibi malzemelerde gönderildi. Bölgeyelar devam ediyor.