DAŞDÖNER; “DURAKLARDA BEKLEME

SÜRESİNİ 2 DAKİKAYA KADAR İNDİRECEĞİZ”

TURAL; “HALK OTOBÜSÜ

ŞOFÖRLERİ BU ŞEHRİN AYNASI”

“YEREL SEÇİMLERDEN SONRA

ŞEHİR TRAFİĞİ RAHATLADI”

BAŞDEĞİRMEN; “ULAŞIM KONUSUNDA

VAADLERİMİZİ YERİNE GETİRİYORUZ”

“ŞEHRİN TRAFİĞİNİ

RAHATLATACAK

ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Isparta S.S. 18 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifi, bugün çok önemli bir projeyi kamuoyuna tanıttı. Saat 17.00’de Halk Otobüsleri Kooperatifi’nin İstanbul Yolu üzerinde bulunan Halk Otobüsleri Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen tanıtıma; Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural, Şoförler Odası Başkanı Mehmet Yücedağ, Isparta Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürü İsmail Cemil Aydoğdu ve Halk Otobüsü Şoförleri katıldı.Isparta S.S. 18 Nolu Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkanı Faruk Daşdöner; “Sayın Belediye Başkanımız Şükrü Başdeğirmen’in destek ve katkılarıyla hayata geçirmiş olduğumuz bu Online İzleme Sistemi ile her türlü can ve mal güvenliğini gözaltına aldık. Şuanda şehrimizin 30 ayrı noktasına monte ettiğimiz kameralarla Koordinasyon Merkezimizden izleyebiliyoruz. Kamera sayısını önümüzdeki aylarda daha da artıracağız. Otobüs Takip Sistemi ile otobüslerin saat kaçta nerede olduğu izlenerek görülerek gerekli yönlendirmeler yapılmaktadır. Böylece, vatandaşlarımız kendilerine en yakın durağa otobüsün kaç dakika sonra geleceğini bilir hale gelip, durağa en kısa zamanda ulaşarak hem zamandan kazanmış olacak, hem de otobüsü kaçırdım mı? Sorusu tarihe karışacaktır. Şuanda vatandaşımızın durakta bekleme süresi 8 – 10 dakika olup, bu sistemle bu zamana 2 dakikaya kadar indireceğiz” dedi.Isparta Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Ahmet Tural da konuşmasında; “Mobil uygulama sistemine geçen Halk Otobüsleri Kooperatifimizi kutluyor ve desteklerini esirgemeyen Başkanımız sayın Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ediyorum. Bilindiği gibi, halk otobüsleri bu şehrin aynasıdır. Şehir içinde de, dışardan gelenler de bu otobüsleri kullanmaktadır. Dolayısıyla, vatandaşları karşılayan sizlersiniz. Bu nedenle sizin davranış biçiminiz büyük önem taşımaktadır. İlimizde halk otobüslerinde bu konuda standardın üstünde olduğunu görmekteyiz.2919 yerel seçimler sonrası ilimizde tüm konularda olduğu gibi ulaşım konusunda da büyük atılımlar gerçekleşmektedir. Bu da şehir trafiğinde büyük rahatlama sağlamaktadır. Bundan dolayı belediye başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.Tanıtım toplantısında son konuşmayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen yaptı. Başkan Başdeğirmen de konuşmasında; “Bilindiği gibi, bizler yerel seçimler öncesi ulaşım konusunda da önemli vaadlerde bulunmuştuk. Hatta ‘Seçimi siz yapın, gelişimi biz yapalım’ sloganı geliştirmiştik. Şimdi bu vaatleri bir bir hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Böylesine güzel bir projeyi hayata geçirilmesinde katkı sağlayan Esnaf Odalarımıza, Şoförler Odamıza teşekkür ediyorum.Faruk başkan bugün burada çok güzel bir projeyi hayata geçirdiklerini açıkladı. Vatandaş odaklı bu proje için sayın Başkan ve kooperatifimizi kutluyorum. Bu durum bizi son derece mutlu etti. Belediye olarak biz de göreve gelir gelmez Trafik Hizmetlerini kurduk. Şehrin ana caddelerini genişlettik, orta refüjleri kaldırdık. Bu konuda elimizden ne geliyorsa yapmaya da devam edeceğiz” dedi.Haber: Yunus Özler