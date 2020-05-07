ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN KAMUYOYUNA DUYURU

Küresel sağlık sorunu haline gelen ve hepimizi çok derinden etkileyen koronavirüs salgınına karşı ülkemiz, tüm kurumları ve vatandaşlarıyla ulusal bir mücadele verme yolunu seçmiştir.

Ülke genelinde uygulanmak üzere Cumhurbaşkanlığı, ilgili bakanlıklar ve Bilim Kurulu tarafından birçok karar alınmıştır.

Alınan tüm karar, önlem ve uyarılara rağmen bu sürecin bir döneminde, virüsün yayılma hızı, hastalığa yakalanan insan sayısı ve ölüm sayısı tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ve şehrimizde de artmıştır.

Salgının yönetimi sürecinde;

İl İdare Kurulu, İl Pandemi Koordinasyon Kurulu ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından bu kararlar ilimize uyarlanarak süratle hayata geçirilmiştir. Değişen şartlara göre de gerektiğinde yeniden kararlar alınmakta ve uygulanmaktadır.

Alınan kararlar ve bunların titizlikle uygulanması sırasında vatandaşlarımızın bizlere olan güveni ve desteği sayesinde sokaktaki hareketliliği büyük ölçüde azaltmış durumdayız. Zorunlu olmadıkça vatandaşlarımız dışarıya çıkmamakta bu da salgınla mücadelemizdeki başarımızı artırmaktadır. Şayet alınan tedbirlere hep beraber uymasaydık ve fedakarlık yapmasaydık bulaş riski çok hızlı olan bu virüse yakalanan vatandaşlarımızın sayısı çok daha yüksek olabilirdi.

Nitekim;

Salgın sürecinde, ilimizde karşılaşılan toplam pozitif covid vaka sayısı 418 kişiye ulaşmıştır. Bu vakaların 373’ü şükürler olsun ki sağlıklarına kavuşmuş ve evlerine sağ salim dönmüştür. Maalesef bu süreçte 8 vatandaşımız vefat etmiştir. Halihazırda ilimiz genelinde 18’i hastanelerde, 19’u evlerinde olmak üzere toplam 37 pozitif covid vakamız vardır. Şimdilik yoğun bakımda yatan yada entübe olan hastamız yoktur. 37 pozitif vakanın tamamı sağlık personeli tarafından sıkı bir şekilde takip edilmektedir. İrtibatlı olduğu kişiler de alanda 14 günlük gözetim altına alınmış ve her türlü takipleri yapılmaktadır.

Çok değerli Ispartalılar, önümüzdeki günlerde sosyal hayata getirilen sınırlamaların bir kısmı kaldırılacak ve hayat yavaş yavaş normale dönecektir. Belki de yakın bir tarihte turizm canlılığını geçmiş yıllarda olduğu gibi yaşayacağız.

En küçük bir rehavete en küçük bir gevşemeye fırsat vermeyen, hemen yeniden hortlama potansiyeli olan bu sinsi virüsü yenebilmemiz için sosyal hareketliliği en aza indirmemiz gerekmektedir. Bu sebeple evde kalmak esas olup, bulaşın yoğun olabileceği kalabalık yerlerde bulunduğumuz durumlarda ise sosyal mesafe (en az 1.5 metre) kuralına uymamız gerekmektedir. Dışarıya çıkmak zorunda kaldığımızda ise maske kullanılması ve sıklıkla ellerimizi sabun ile yıkamamız büyük önem arz etmektedir.