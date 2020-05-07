T.C.
ISPARTA VALİLİĞİ İl Jandarma Komutanlığı basın bülteni
ISPARTA VALİLİĞİ İl Jandarma Komutanlığı basın bülteni
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca; uyuşturucu madde olaylarına karşı yapılan çalışmalar kapsamında. Keçiborlu İlçe J.K.lığı sorumluluk alanında bulunan Senir kasabasında icra edilen önleyici kolluk faaliyeti neticesinde: 6 gram uyuşturucu kuhar esrar maddesi ele geçirilmiştir. Söz konusu ele geçen uyuşturucu esrar maddesine el konulmuş olup, olaya karıştığı tespit edilen E.Ç (24) ve M:K. (22) isimli 2 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanmıştır.
Isparta İl J.K.lığı. Uyuşturucu ile Mücadelede, mevcut yasalar çerçevesinde kendisine tevdi edilen görevleri üstün vazife ve görev anlayışıyla yerine getirme azim ve kararlığı içerisinde çalışmaya devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.