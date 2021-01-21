ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
15/01/2021 günü saat: 10.15 sıralarında Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında; Haydarpaşa Mahallesi 2. Okul Caddesi üzerinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan iki (2) erkek şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında bir erkek şahsın üzerinde “Chesterfielt Navy Blue Long ibaresi bulunan sigara paketi içerisinde şeffaf poşet içerisinde, mor renkli üzerinde çeşitli desenler bulunan toplu halde seksen dört (84) adet Extacy diye tabir edilen uyuşturucu olabileceği değerlendirilen madde” bulunarak muhafaza altına alınmıştır.
Olay ile ilgili olarak iki şahıs, Yalvaç Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama talebiyle Mahkemeye sevk edilmiş olup, bir şahıs tutuklanmış, bir şahıs ise Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.