15/01/2021 günü saat: 10.15 sıralarında Gelendost İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında; Haydarpaşa Mahallesi 2. Okul Caddesi üzerinde durumlarından şüphelenilerek durdurulan iki (2) erkek şahsın üzerinde yapılan kaba üst aramasında bir erkek şahsın üzerindebulunarak muhafaza altına alınmıştır.Olay ile ilgili olarak iki şahıs, Yalvaç Cumhuriyet Savcılığınca tutuklama talebiyle Mahkemeye sevk edilmiş olup, bir şahıs tutuklanmış, bir şahıs ise Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.