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Isparta için çok önemli protokol

Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında toplanan İl İstihdam kurulu toplantısında Isparta’da Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde öğrenim gören 7500 öğrenciyi yakından ilgilendiren iki protokol imzalandı.

Isparta için çok önemli protokol
ISPARTA
G.Tarihi: 21.01.2021 17:40
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Isparta Düğün Salonları
Isparta için çok önemli protokol
 
Mesleki eğitimde
İstihdam garanti
 
ITSO, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İş-Kur arasında imzalanan protokol ile meslek lisesi öğrencilerine oda üyesi işletmelerde işbaşı eğitim programı uygulanacak, mesleki eğitim kursları açılacak. Bu çalışma ile meslek liseliler istihdama doğrudan katılmış olacak.
 
 İl istihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısında; Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, ‘meslek lisesi, memleket meselesi’ bilinciyle ilimiz için önemli bir protokole imza attı. ITSO, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İş-Kur arasında imzalanan protokol kapsamında meslek lisesi öğrencilerini doğrudan istihdama katacak bir çalışmaya imza ATACAK. ITSO, üyelerinin işgücü ihtiyacını belirleyecek, Milli Eğitim, meslek lisesi öğrencilerini yönlendirecek. İŞ-KUR DA işbaşı eğitim programı ile mesleki eğitim kursları açacak. Okul bittiğinde meslek lisesi öğrencileri doğrudan istihdama katılmış olacak.
 
Isparta için büyük önem taşıyan protokol ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz ile İŞ-KUR İl Müdürü Gürsel Öksüz tarafından imzalandı. 2 yıl yürürlükte kalacak protokolün amacı şöyle açıklandı:
 
“PROTOKLÜN AMACI ,Isparta işgücü piyasasının talep ettiği niteliklerde işgücünün temin edilebilmesi için İŞKUR, ITSO ve MEM işbirliği ile ortaöğretimde mesleki eğitimi tamamlamış kişilerin işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kursları aracılığı ile istihdama katılımlarını sağlamaktır.
Bu protokol kapsamında, ilimizde bulunan sektörlerin işgücü ihtiyacı işverenlerle doğrudan iletişimde olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından belirlenip, Oda üyelerine gerekli duyuru ve bilgilendirme yapılarak işverenlerden istihdam taahhüdü alınacak, İstihdama katılacak mesleki eğitimi tamamlamış kişilerin belirlenmesi ve bu kişilere ulaşılması Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek, Isparta Çalışma ve İş Kurumu tarafından bu kişilerin istihdama katılmadan önce deneyim kazanmalarını sağlamak amacıyla işbaşı eğitim programları ve mesleki eğitim kurslarına katılımları sağlanacaktır.”
 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, protokol kapsamında sektörlerin işgücü ihtiyacını belirleyecek, işverenlerden istihdam taahhüdü alacak ve işgücü talebinde bulunan işveren tarafından istihdam yükümlülüğünün yerine getirilmesini sağlayacak.
 
Milli Eğitim Müdürlüğü de istihdama katılacak mesleki eğitimi tamamlamış kişileri belirleyecek. Öğrencilerin yetiştirilmesinde işverenlerden gelen istekleri değerlendirip verilecek eğitimi çeşitlendirecek, okullar da, talep gelmesi halinde işyerlerindeki yetişmiş personellerden (ustabaşı, teknisyen, mühendis) akademik destek alacak.  Mezun durumda bulunan öğrencilerin mesleki gelişimlerine ise halk eğitim merkezleri yoluyla katkıdA BULUNULACAK.
 
İş-Kur Müdürlüğü ise ITSO tarafından alınan talepler doğrultusunda sektörün nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamaya yönelik mesleki eğitimlerin düzenlenmesini sağlayacak, işveren temsilcileriyle birlikte kursiyer seçimini gerçekleştirecek, mesleki eğitim giderlerini karşılayacak.
 
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