GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta'da sahte ürün operasyonu!

Isparta'da sahte ürün operasyonu!
ISPARTA
88 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
İSPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI HABER BÜLTENİ
Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, halkın sağlığını tehdit eden ve ilaç etken maddesi içeren kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünlerin satışa sunulduğu bilgisi alınmıştır.
20 Ocak 2021 tarihinde icra edilen faaliyet neticesinde; çeşitli markalarda (536) adet hap, (579) kutu içecek, (979) adet jel, (101) adet çikolata, (74) adet sprey, (7) adet macun ve (6) adet krem formunda cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir.
Olay ile ilgili olarak, (3) şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılmış olup, ele geçirilen malzemelere el konulmuştur.
Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak; toplum sağlığını tehdit eden, sahte ve kaçak ürünlerle mücadeleye yönelik faaliyetlere, azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.


IMG-20210121-WA0003
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
KALENDERLER TİCARET 47 YILDIR ÇİFTÇİNİN VE TARIMIN DAİMA YANINDA!
ISPARTA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Isparta'da sahte ürün operasyonu!
“Göller Yöresi Spor Turizmi Çalıştayı” Başladı
Isparta Turizm Tanıtım Toplantısı Yapıldı
Vaka sayıları azaldı...Kısıtlamalar kalkacak mı?
İŞTE AŞIDA UYGULANACAK 10 KURAL
İŞTE YENİ FERAH KEBAP SALONU ISPARTA
Davraz’da çok önemli eğitim! sertifikaları verildi
Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...
ITSO, ISPARTA MENFAATİNİ ÖNCELİK ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR
Ek zam müjdesi! milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber!
Çok az kişi biliyor! işte Devletin karşılıksız yaptığı para destekleri...
Aşama aşama süreç böyle işliyor...8 adımda aşılama!
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZISSIHHA KURULU KARARI DUYURUSU
Isparta'da denizden halka taptaze mevsimlik balıklar!
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama duyurusu
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZIZSIHHA DUYURUSU
Isparta'da jandarmadan silah operasyonu
Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmaları
2021 Yılı Afet Eğitim Yılı Oldu
EGZOZCU MURAT'TAN KESİNTİSİZ HİZMET! WEB SİTESİ YAYINDA!
E-DEVLET'TE YENİ DÖNEM 750 BİN KİŞİ İŞLEM YAPTI
TAZE ,SAĞLIKLI, PROTEİN KAYNAĞI BALIKLAR TEZGAHTA
Isparta'da kaybolan Alzheimer hastalığı bulunan şahıs bulundu
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarIsparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta'daki Cumhuriyet Bayramı'ndan en güzel fotoğraflarDünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
ISPARTA EKBAPI SİPARİŞISPARTA kozmetikISPARTA DÖNER SİPARİŞISPARTA cam balkon, ISPARTA AKTARISPARTA egzoz tamiriISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbasıISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

2021 Yılı Afet Eğitim Yılı Oldu2021 Yılı Afet Eğitim Yılı Oldu14 Ocak 2021
Son dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama duyurusuSon dakika haber: İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama duyurusu15 Ocak 2021
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZIZSIHHA DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZIZSIHHA DUYURUSU15 Ocak 2021
Isparta'da denizden halka taptaze mevsimlik balıklar!Isparta'da denizden halka taptaze mevsimlik balıklar!15 Ocak 2021
ISPARTA'DA TURİZM FAKÜLTESİ SORUNU ÇÖZÜLDÜISPARTA'DA TURİZM FAKÜLTESİ SORUNU ÇÖZÜLDÜ14 Ocak 2021
ISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZISSIHHA KURULU KARARI DUYURUSUISPARTA VALİLİĞİ'NDEN HIFZISSIHHA KURULU KARARI DUYURUSU16 Ocak 2021
Mektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları’nda Yılmaz Şener İlkokulu’ndan DereceMektup, Resim ve Kısa Film Yarışmaları’nda Yılmaz Şener İlkokulu’ndan Derece14 Ocak 2021
Anaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmalarıAnaç Koyun ve Keçi Desteklemesi çalışmaları15 Ocak 2021
Isparta'da jandarmadan silah operasyonuIsparta'da jandarmadan silah operasyonu15 Ocak 2021
​ATSO Başkanı Davut Çetin, Sosyal Medyada Gençlerle Buluştu​ATSO Başkanı Davut Çetin, Sosyal Medyada Gençlerle Buluştu15 Ocak 2021
​Yük ve Eşya Taşımacılığı için U-ETDS​Yük ve Eşya Taşımacılığı için U-ETDS15 Ocak 2021
Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...Isparta'da Apartman ve Site Yöneticilerinin Dikkatine !...18 Ocak 2021
Aşama aşama süreç böyle işliyor...8 adımda aşılama!Aşama aşama süreç böyle işliyor...8 adımda aşılama!17 Ocak 2021
ITSO, ISPARTA MENFAATİNİ ÖNCELİK ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYORITSO, ISPARTA MENFAATİNİ ÖNCELİK ALAN ÇALIŞMALAR YAPIYOR17 Ocak 2021
​BAŞKAN VELİ GÖK’TEN BELEDİYENİN KALBİNE ZİYARET​BAŞKAN VELİ GÖK’TEN BELEDİYENİN KALBİNE ZİYARET15 Ocak 2021
Ek zam müjdesi! milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber!Ek zam müjdesi! milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haber!17 Ocak 2021
Çok az kişi biliyor! işte Devletin karşılıksız yaptığı para destekleri...Çok az kişi biliyor! işte Devletin karşılıksız yaptığı para destekleri...17 Ocak 2021
İŞTE YENİ FERAH KEBAP SALONU ISPARTAİŞTE YENİ FERAH KEBAP SALONU ISPARTA19 Ocak 2021
Vaka sayıları azaldı...Kısıtlamalar kalkacak mı? Vaka sayıları azaldı...Kısıtlamalar kalkacak mı? 20 Ocak 2021
Isparta İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı GerçekleştirildiIsparta İl Afet Risk Azaltma Planı Toplantısı Gerçekleştirildi18 Ocak 2021