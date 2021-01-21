İSPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI HABER BÜLTENİ

Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu, halkın sağlığını tehdit eden ve ilaç etken maddesi içeren kaçak ve sahte cinsel içerikli ürünlerin satışa sunulduğu bilgisi alınmıştır.20 Ocak 2021 tarihinde icra edilen faaliyet neticesinde; çeşitli markalarda (536) adet hap, (579) kutu içecek, (979) adet jel, (101) adet çikolata, (74) adet sprey, (7) adet macun ve (6) adet krem formunda cinsel içerikli ürün ele geçirilmiştir.Olay ile ilgili olarak, (3) şüpheli hakkında adli ve idari işlem yapılmış olup, ele geçirilen malzemelere el konulmuştur.Isparta İl Jandarma Komutanlığı olarak; toplum sağlığını tehdit eden, sahte ve kaçak ürünlerle mücadeleye yönelik faaliyetlere, azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.