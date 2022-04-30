Göller bölgesinin incisi İsparta ilinde su ürünlerinin, kuluçka döneminde uygulanan av yasağına aykırı olarak avlanmasına engel olmak, ekolojik dengeyi korumak ve su ürünleri avcılığının sürdürülebilirliğini sağlamak maksadıyla, İsparta İl Jandarma Komutanlığınca son bir haftada icra edilen faaliyetler sonucunda; kaçak olarak avlanmış 780 kg. Sazan Balığı, 2 kg. Sülük, 1.025 metre serpme/germe balık ağı, 2 adet zıpkın ve 210 adet kerevit av sepeti ele geçirilmiş olup, kaçak avlanan (15) şahsa 57.555 ₺ idari para cezası uygulanmış ve avda kullanılan malzemeler ile kaçak olarak avlanmış su ürünlerine el konulmuştur.İsparta İl Jandarma Komutanlığı, ekolojik dengenin korunması ve kaçak su ürünleri avcılığının önlenmesine yönelik operasyonlarına aralıksız olarak devam edecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.