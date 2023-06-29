Eğirdir ilçesinde bugün saat 09.00 sıralarında meydana gelen feci kaza, bir kişinin hayatını kaybetmesine ve yedi kişinin de yaralanmasına yol açtı. Prof. Dr. Orhan Aslanoğlu Caddesi yakınlarında gerçekleşen kazada, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı belirlendi.Olay yerine hızla müdahale eden sağlık ekipleri, ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. İlk belirlemelere göre, kazada bir kişi hayatını kaybederken, yaralananlar arasında durumu ağır olan 2 kişi olduğu bildirildi. Toplamda yedi kişi yaralandı ve derhal hastanelere sevk edildi.Kaza sonrasında acı dolu anlar yaşanırken, yetkililer olay yerine ivedilikle yönlendirilerek gerekli önlemleri almaya başladı. Polis ekipleri, kazanın nedenini araştırmak ve sorumluları tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.