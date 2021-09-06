TELEFON TAMİRİNDE ÖNCE GÜVEN SONRA TEKNOLOJİ KONUŞUR!

Akıncılar Teknik Servis yaptığı tamir hizmetlerini şöyle açıklıyor:

Öğrencilere Özel İndirim:

Akıncılar Teknik Servis...

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İşimiz Kendini Anlatıyor























































iPhone, Samsung, Huawei, Xiaomi, General Mobile, LG ve diğer Android cihaz modellerin çoğunda ekran onarımı ve parça değiştirme konusunda uzmanlaşmış teknisyenlerden oluşan bir ekibe sahiptir.'' İnsanlar akıllı telefonları her zamankinden daha fazla kullanıyor. Teknisyen ekibimiz, uzun yıllara dayanan deneyime sahiptir. Genellikle düzenli olarak deneyimlediğimiz yaygın onarımlar şunları içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir: iPhone ekran onarımları veya değiştirme, su hasarı, pil boşalması, hoparlör veya mikrofon sorunları gibi dahili Akıllı Telefon sorunları, telefon kamerası, kırık düğmeler ve/veya sinyal sorunları. Daha önce belirtiğim gibi en son iPhone modellerinin tümünde yeni ekran (cam ve LCD) değişimlerinde,dokunmatik değişimlerinde firmamız Isparta'daki en hızlı cep telefonu onarım hizmetlerine değer katar. Akıncılar Teknik Servis bir aile gibidir, tüm müşterilerimize eşit derecede saygı gösterir ve satış sonrası desteğin yanı sıra baştan sona maksimum memnuniyet sağlarız. İşten sonra bir sorun çıkması durumunda, tüm iPhone, Android ve Samsung onarımları garantilidir! Bu, teknisyenlerimizin sizin için hiçbir ekstra ücret ödemeden tamir edeceği konusunda size ekstra rahatlık verir! Dürüstlüğe, yardıma ve sağladığımız avantaja inanıyoruz.Akıncılar Teknik Servis, Isparta ve çevresindeki öğrenciler için özel bir teklif sunar. Tüm iPhone 7 ekran değiştirme onarımlarında %12 indirim talep edebilirsiniz! Öğrenci Kimliğinizle iletişime geçerseniz, bu teklif için uygunluğunuzu doğrulayabiliriz.Akıncılar Teknik Servis Isparta'da güvenilir iPhone ve Android Telefon Onarımları Sağlar.Bir Onarım veya değiştirme Hizmetleri için bize ulaşıp bilgi alın...!Kırık ekran hasarları, batarya, arka kapak değişimleri ve tüm akıllı telefonlar için Isparta'da onarım Hizmetleri.Yüzlerce müşteriye akıllı telefon tamiri hizmeti ettik; mutlu müşterilerimizden oluşan uzun bir listemiz var. Sağladığımız hizmet düzeyini gözden geçirmek ve değerlendirmek için gözden geçirebileceğiniz bazı referansları listeliyoruz.