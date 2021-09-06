5 Eylül 2021 Pazar ülke ve dünya gündeminde dikkat çeken gelişmeleri www.ispartahaber.com.tr okuyucuları için derledik.





Aşıda 4. Doz gerekli mi?

Sağlık Bakanlığı’nın yurtdışına gidecek vatandaşlar için açtığı 4’üncü doz uygulaması sonrasında başlayan tartışma devam ediyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Levent Akın, “Şu an iki doz BioNTech olanlara 3’üncü doza ihtiyaç yok. 2 doz Sinovac olup bir doz BioNTech olanlara da ekstra bir doza ihtiyaç yok” derken, Prof. Dr. İsmail Balık da, “Çok net söylüyorum 4’üncü doz şu anda gereksiz. Üçüncü doz Delta varyantına karşı yeterince etkili” diye belirtti.



Yarın okullar açılıyor

Türkiye genelinde hazırlıkların tamamlandığı okullarda yarından itibaren 18 milyon öğrenci ile 1 milyonun üzerinde öğretmen haftada 5 gün yüz yüze eğitime başlayacak.

MSB duyurdu: Son bir ayda 244 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında bugüne kadar 244 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



Erdoğan’ın kitabı yarın çıkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yazdığı 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' isimli kitap, 6 Eylül'de kitapseverlerle buluşuyor.



ABD’li ilaç devinin 1,6 milyon doz aşısı için toplatma kararı

Japonya'da, içeriğinde yabancı madde saptanan Moderna üretimi 1 milyon 600 bin dozdan fazla yeni tip koronavirüs aşısı toplatılacak.



THY’den hatırlama!

Türk Hava Yolları, yarından itibaren, iç hat uçuşlarında Web ve mobilden rahatlıkla Check-in yapmak için HES uygulamasında gerekli izinlerin verilmesi gerektiğini hatırlattı.



Filenin Sultanları Avrupa üçüncüsü oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-0 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.

