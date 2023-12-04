Isparta'da Tarla Yolunda Korkunç Traktör Kazası: 1 Ölü

Isparta'nın Gelendost İlçesi'nde bugün yaşanan tarla yolundaki korkunç traktör kazası, bir kişinin hayatına mal oldu. 54 yaşındaki Yüksel Korkmaz'ın yönetimindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Esinyurt Köyü'nde meydana gelen trajik olayda Korkmaz, traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sularında gerçekleşti, ve olay yerine sağlık ekipleri hemen sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda, Korkmaz'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

Olayın şokunu yaşayan köylüler, kazanın detaylarını anlamaya çalışırken, yetkililer soruşturmanın devam ettiğini belirtti. Traktör kazasının nedenleri üzerindeki araştırmalar devam ediyor.