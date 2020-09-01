GÜCÜ ETKİSİNDE
ISPARTA CAM BALKONISPARTA BALIK SİPARİŞ

Isparta'da Tarihi Üzüm Pazarında çalışmalar başladı

Isparta'da Tarihi Üzüm Pazarında çalışmalar başladı
ISPARTA
142 Okunma
0
Isparta Düğün Salonları
ISPARTA mobilya kampanyaları
Tarihi Üzüm Pazarında
tarihi çalışma başlıyor
 
Tarihi Üzüm Pazarında Isparta Belediyesi ile birlikte Torosgaz, TEDAŞ, Türk Telekom altyapı çalışmalarına salı günü itibariyle başlıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen çarşı esnafıyla bir araya geldi ve “Memleketimize bir eser bırakmak için çalışıyoruz. Ne esnafımızı, ne de buraya gelen vatandaşlarımızı mağdur etmeyeceğiz. Biz bu işe gönül verdik” dedi.
 
Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan Tarihi Üzüm Pazarı restorasyon çalışmaları başlıyor. 16’sı tescilli 110 dükkânın bulunduğu tarihi çarşıda 1 Eylül 2020 Salı günü itibariyle altyapı çalışmaları başlıyor. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, tarihi üzüm pazarındaki esnafla bir araya geldi. Karşılıklı istişareler sonrasında daha önce belirlenen tarih itibariyle Isparta Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, Torosgaz, TEDAŞ ve Türk Telekom aynı anda altyapı çalışmalarına başlıyor. İlk etapta çarşıdaki zemin döşemeleri kaldırılacak ve altyapılar yenilenecek.
Çarsı esnafı ilk etapta çalışmaların okulların açılmasının ileri bir tarihe kalması dolayısıyla, restorasyon çalışmalarının da ertelenmesini talep ederken, yaklaşan kış aylarında çalışmalarda zorluklar ve gecikmeler yaşanacağı düşüncesiyle bu fikirden vazgeçerken, çalışmaların 1 Eylül itibariyle başlatılmasını istedi. 
Esnaflar, “Sayın başkanım sizleri aramızda görmekten gurur duyuyoruz. Esnaflar olarak geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. Okulların açılması ertelendi, pandemiden zarar gördük. Az önce bizlere 15 gün daha müsaade etmenizi istemiştik. Ancak açıklamalarınızın ardından çalışmaların hemen başlatılması taraftarıyız. Çalışmaların geceleri de yapılmasını diliyoruz” dediler.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, çalışmaların, içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu, Telekom, doğalgaz ve elektrik hatları gibi altyapı hizmetleri ile başlayacağını söyledi. Başkan Başdeğirmen, bazı esnaflardan okulların açılmasının ileri bir tarihe kalması dolayısıyla çalışmaların 15 gün ertelenmesi talebi aldıklarını ve bunun üzerine çarşı esnafıyla konuyu istişare etmek istediklerini dile getirdi. Başkan Başdeğirmen, “Değerli arkadaşlar siz ne isterseniz onu yapalım. Buradaki altyapı çalışmalarımız bir ay sürecek. Önümüz kış. 5 ayrı kurum buraya girecek ve tüm altyapıyı yapacağız. Sizler ayın 20’sinde girin derseniz onu da yaparız ancak bunun olumsuzluklarını da düşünmemiz gerekiyor” dedi.
Çalışmaların Eylül’ün 20’sine kalması durumunda altyapının kasım ayında tamamlanmış olacağını ve ilk adanın yapımının da 4 ay süreceğini kaydeden Başdeğirmen, “Nasıl bir kış şartı geçireceğiz. Kış ayları sert geçerse yapacağımız inşaat nisan, mayıs, hazirana kalır. Bu da hem esnafımızı, hem belediyemizi ve çalışmaları zora sokar. Siz ne derseniz onu yapacağız, sizin onayınız olmadan çalışma yapmak ta istemeyiz. Ancak süreci de iyi düşünmek durumundayız. Doğruyu bulalım, doğruyu yapalım. Memleketimize bir eser bırakmak için çalışıyoruz. Burada ne esnafımızı, ne de buraya gelen vatandaşlarımızı mağdur edeceğiz. Biz bu işe gönül verdik, gönül koyduk. Sizleri mağdur etmeden bu işleri bitirmek istiyoruz. Bizlere destek verin” dedi.
Başkan Başdeğirmen ve esnaflar yaptıkları karşılıklı istişare sonrasında esnaf çalışmaların belirlenen program dahilinde 1 Eylül itibariyle başlatılmasını istedi. Esnaf, “Başkanım 1 Eylül itibariyle çalışmalar başlasın. Bir an önce bitirilsin. Esnafımızda rahat etsin, biz sizlere destek veriyoruz” dediler.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen görüşmelerin ardından yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Bazı esnaf arkadaşlarımızın sezondan dolayı kaygıları var. Okullar açılıncaya kadar çalışmaların ertelenmesini isteyen esnaflarımız oldu. Tabi ki ‘hemen başlayalım’ diyen esnafımız var. Bizlerde belediye olarak bunun hemen başlaması gerektiğini dile getirdik. Çünkü kış sezonu girmeden birçok işi bitirmemiz gerektiğini dile getirdik. 5 ayrı altyapı işlemi yapacak olan kurumlarımız da kendilerini hazırladı. Burada esnafımızla daha önce yaptığımız toplantıda 1 Eylül’de çalışmaların başlayacağını konuşmuştuk ve buna göre diğer kurumlarımızda programlarını yapmıştı. Son olarak geçen cuma günü diğer altyapı hizmeti sunacak olan kurumlarımızla da toplantımızı yapmıştık. Torosgaz, TEDAŞ, Telekom, Su ve Kanalizasyon İşleri, Fen İşleri Müdürlüğümüz tüm programlarını yaptı. Esnafımızla istişare ettik ve sonuç olarak 1 Eylül itibariyle çalışmalara başlanması kararına varıldı. Öncelikle altyapı çalışmaları kapsamında yer döşemelerini kaldırmaya başlayacağız” görüşlerinde bulundu.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in esnafla buluşmasına İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti. Korkmaz da, Üzüm Pazarında yapılacak olan çalışmalardan duydukları memnuniyetini ifade ederek, Başkan Başdeğirmen’e teşekkür etti.


31-08-2020-uzum-pazari-231-08-2020-uzum-pazari-431-08-2020-uzum-pazari-131-08-2020-uzum-pazari-3


 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'NIN ET UZMANI TÜRKER ET PİLİÇ YENİLENDİ
Davraz mora büründü Lavanta Hasadı Başladı
Isparta'da Tarihi Üzüm Pazarında çalışmalar başladı
İLK ZİL ÇALDI,OKULLAR AÇILDI 18 EYLÜL'E KADAR BÖYLE OLACAK
GÖZDE BALIK EVİ'NDEN NEFİS MENÜLER...
Isparta'da el ve ayak basmalı pedallı dezenfektan standı Via'da
Isparta'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlandı
Isparta Valisi Seymenoğlu'nun 30 Ağustos mesajı
Ağzının tadını bilenler Çiğköfteyi Nilgün Usta'dan alır!
YENİLENME VE DEKORASYON NEDENİYLE MOBİLYADA ŞOK KAMPANYA
75 il için SARI KODLU UYARI
Isparta Belediyesi'nden önemli duyuru
Haber: YÖK'ten çok önemli karar!
Satıcılarda esnaflarda isyan etti fiyatlar yüzde yüz arttı
ISPARTA'DA ARI SÜTÜ, BAL, POLEN, PROPOLİS NANE LİMON AKTAR
DİKKAT! ISPARTA İÇİN ÖNEMLİ METEOROLOJİK UYARI
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar
Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!
Isparta'daki avcılar bu habere dikkat!
Isparta öğrenci ile dolacak!
DEPREME DAYANIKLI, ISI YALITIMLI PREFABRİK EVLER 3 GÜNDE ANAHTAR TESLİM!
Isparta'da Zafer Turnuvası Törenle Başladı
COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!
7 MADDEDE KAMUDA YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Dünyada şakına çeviren korona önlemleriDünyada şakına çeviren korona önlemleri
Isparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın etti
işte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleri
Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Güzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...
Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık ManzaralarıIsparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaraları
işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!işte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!
Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbaharIsparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
Dünyada şakına çeviren korona önlemleriIsparta Belediyesi 4. Kitap Fuarına hafta sonu on binlerce kitapsever akın ettiişte Isparta'da Davraz Kayak Merkezi'nin muhteşem özellikleriGüzel Eğirdir'imizden kar manzaraları...Isparta, Sütçüler, Yazılı Kanyon'dan Aralık Manzaralarıişte En ilginç hayvanlar! Böylesini görmediniz!Isparta Sütçüler Yazılı Kanyon Tabiat Parkı ve sonbahar
ISPARTA cam balkon, ısparta kasap, ISPARTA PERDE , ısparta su arıtma cihazıISPARTA döner sipariş, ISPARTA iskender sipariş, ISPARTA çiğköfte siparişi , ISPARTA PREFABRİK EV, ISPARTA AKTAR, ISPARTA manav sipariş, ISPARTA elektrikli bisiklet, ISPARTA sineklik, ISPARTA bilgisayar servisi, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA iç giyim, ISPARTA DELİNATÖR, ISPARTA BOYA MALZEMELERİısparta ekran değişimi cam değişimiısparta eğlence merkezlerisüpürge toz torbasıISPARTA ŞARKÜTERİISPARTA TÜRKER AVM
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!COVİD 19 VİRÜSÜNÜ ÖLDÜREN MADDE BULUNDU!26 Ağustos 2020
Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!Isparta'da COVİD-19 vakalarında artış!27 Ağustos 2020
Isparta öğrenci ile dolacak!Isparta öğrenci ile dolacak!27 Ağustos 2020
İnternetten 30 gün içinde başvuran alabiliyor!İnternetten 30 gün içinde başvuran alabiliyor!25 Ağustos 2020
Isparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlarIsparta'da il hıfzıssıhha kurulu'ndan yeni kararlar27 Ağustos 2020
SDÜ'de yeni dönem! SDÜ'de yeni dönem! 25 Ağustos 2020
7 MADDEDE KAMUDA YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ7 MADDEDE KAMUDA YENİ ÇALIŞMA DÜZENİ26 Ağustos 2020
Isparta'da aşçılık eğitimi alan Serhat Doğramacı masterchef ana kadrosundaIsparta'da aşçılık eğitimi alan Serhat Doğramacı masterchef ana kadrosunda26 Ağustos 2020
DEPREME DAYANIKLI, ISI YALITIMLI PREFABRİK EVLER 3 GÜNDE ANAHTAR TESLİM!DEPREME DAYANIKLI, ISI YALITIMLI PREFABRİK EVLER 3 GÜNDE ANAHTAR TESLİM!26 Ağustos 2020
Isparta'da narkotik operasyon!Isparta'da narkotik operasyon!25 Ağustos 2020
Isparta'da jandarmadan uyuşturucu operasyonuIsparta'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu25 Ağustos 2020
ISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMIISPARTA ZAFER BAYRAMI’NIN 98. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI26 Ağustos 2020
PROFESYONEL MONTAJ EN DOĞRU TEKNİK ÇÖZÜM ERGÜN ISI'DAPROFESYONEL MONTAJ EN DOĞRU TEKNİK ÇÖZÜM ERGÜN ISI'DA26 Ağustos 2020
​BAKA GENEL SEKRETERİ VOLKAN GÜLER EĞİRDİR’E GELDİ​BAKA GENEL SEKRETERİ VOLKAN GÜLER EĞİRDİR’E GELDİ26 Ağustos 2020
75 il için SARI KODLU UYARI75 il için SARI KODLU UYARI28 Ağustos 2020
SÜPER LİG’TEN ISPARTA 32 SPOR'A TRANSFER SÜPER LİG’TEN ISPARTA 32 SPOR'A TRANSFER 25 Ağustos 2020
Maskeniz Gözlüğünüzü Buğulandırıyor mu?Maskeniz Gözlüğünüzü Buğulandırıyor mu?25 Ağustos 2020
Isparta'da sporseverlere müjde! TFF'den seyirci kararı...Isparta'da sporseverlere müjde! TFF'den seyirci kararı...26 Ağustos 2020
Isparta'da oto galericiler için ikinci etap başlıyor!Isparta'da oto galericiler için ikinci etap başlıyor!26 Ağustos 2020
Isparta'da Zafer Turnuvası Törenle BaşladıIsparta'da Zafer Turnuvası Törenle Başladı26 Ağustos 2020