Isparta'da tarihi bir anın başlangıcı

Isparta'da tarihi bir anın başlangıcı
ISPARTA
G.Tarihi: 24.10.2023 21:31
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Isparta'da tarihi bir anın başlangıcı
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığını yaptığı Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği tarafından iş insanları ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla yapılan eğitim binasının Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine teslim töreni gerçekleştirildi. Başkan Başdeğirmen, “Bu güzel okulumuzda ülkemize, milletimize, hizmet edecek, devletini, milletini, ezanını bayrağını bilen gençlerimiz geleceğimize yön verecek” dedi.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in öncülüğünde kurulan Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği aracılığıyla Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesine (ISUBÜ) kazandırılan eğitim binasının üniversiteye teslimi geniş katılımla gerçekleştirildi. Hızırbey Mahallesi eski Kız Sağlık Kolejinin bulunduğu 7 bin metrekarelik alanda, 1.013 metrekare taban ve 5.065 metrekare kapalı alana sahip eğitim binası bodrum+4 kattan oluşuyor ve içerisinde 17 derslik, 5 atölye, 3 laboratuvar, 18 idari personel odası ve 10 adet teknik hizmet odası bulunuyor.
ISUBÜ Eğitim Binasının teslim törenine Isparta Valisi Aydın Baruş, Isparta Belediye Başkanı ve Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Dr. Aydın Turhan, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Çatal, iş ve meslek odaları temsilcileri, STK temsilcileri, eğitim binasına katkı sunan iş insanları ve hayırsever vatandaşlar, akademisyenler ile öğrenciler katıldı.
ISUBÜ eğitim binası teslim töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Yılmaz Çatal, üniversitelerin bulundukları kentin kalkınmasında anahtar rol üstlenen sosyal aktörler olarak görev yaptığına değindi. Çatal, “Üniversitelerin katkıları sonucunda kent halkı ile bir etkileşim gerçekleşmekte ve sonucunda organik bir bağ ortaya çıkmaktadır. Ülkemizde üniversitelerin sayısının artmasıyla birlikte kent-üniversite etkileşimi konusu da giderek önem kazanmaktadır” dedi.
ISUBÜ’nün yerleşkesinin Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 100. Yıl Yerleşkesi olarak adının verileceğine işaret eden Rektör Çatal, “Yeni yerleşkemiz ile sadece üniversite eğitim binaları değil, şehrin yeni cazibe ve kültür alanının da oluşturulması hedeflenmektedir” şeklinde konuştu. Rektör Çatal, eğitim binasının yapılarak kendilerine tesliminde maddi manevi katkı sunan herkese teşekkür ederken, “Bu eğitim binasının yapılmasına maddi katkı veren ismini telaffuz etmekten büyük onur duyacağım, 48 hayırseverimize, katkıları olan tüm personelimize, Isparta Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’e şükranlarımızı sunuyoruz. Bünyesinde 27 bin öğrenci, 730 Akademik ve 610 İdari Personel barındıran Isparta’nın üniversitesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi olarak yeni yerleşkemize ‘Hoş Bulduk’ diyorum” görüşlerinde bulundu.
6 Aralık 2021’deki temel atma töreninde bulunan ancak bugün vefatı dolayısıyla teslim töreninde bulunamayan MYO’da 20 yılı aşkın süre hocalık yapan merhum Çetin Büyükvanlı’yı ve ISUBÜ kurulduğunda üniversitenin fiziki altyapısını geliştirmek için kendisine o dönem ışık tutanlardan birisinin de Gazeteci merhum Soner Toros olduğunu kaydeden Belediye Başkanı ve Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Başdeğirmen, her iki ismi de rahmetle andığını söyledi.
İş insanları ve hayırsever vatandaşlarla kurulan dernek vasıtasıyla inşaata başlandığını ve bugün bu eğitim binasının teslimini gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Başkan Şükrü Başdeğirmen, “Devletimizin bu gibi 100’lerce hatta binlerce bina yapma gücü var ve yapıyor. Ancak her şeyi devletten beklemeyelim, ‘devletimize karşı bizde vatandaş olarak vazifemizi yapmamız lazım’ diyerek bizde bir okul yapalım ve devletimize hediye edelim istedik. Bu okul Isparta içinden, dışından hayırsever vatandaşlarımızın devletimize küçük bir hediyesidir. Bu eğitime yapılan yatırımın ne kadar değerli olduğunu ve eğitimin günümüzde çok daha önemli olduğunu, ülkemizin bir basamak daha ileriye gitmesi gerekiyorsa, mutlaka eğitimli bir cemiyetle, vatandaş gurubuyla yürüyeceğinin bilincindeyiz. Çocuklarımızı çok daha iyi bir geleceğe hazırlamak için bu tür eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. Bu eğitim kurumlarında bizler bu işin ucundan hepimiz tutarak yaparsak bunun değeri daha güzel oluyor. Bu güzelliği hep birlikte yaşadık ve bundan da son derece memnunum. Bize destek veren tüm hayırsever vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu bizim 6.okulumuz. Bu şartlarda Isparta’mıza kazandırdığımız 6. okulumuz. Bunlar çok güzel şeyler. Zenginlik cepteki parayla olmuyor, zenginlik gönüldeki o güzel güçle oluyor. Bu iş gönül zenginliği” derken, hayırsever vatandaşların arkalarında olduğu sürece bu gibi işlerin nicelerini yapabileceklerini düşündüklerini dile getirdi.
Belediye Başkanı ve Kent Hizmetlerini Destekleme Derneği Başkanı Şükrü Başdeğirmen konuşmasını, “Bu yaptığımız binada belediye olarak bir çalışmamız olmadı. Belediye de bu binada briketi ve fayans yapıştırıcısını bizlere hibe etti. Onun dışındaki tüm giderler hayırsever vatandaşlarımız, iş insanlarımız karşıladı. Destek veren tüm herkesten Allah’tan razı olsun” şeklinde sürdürdü.
Eski devlet hastanesinin kapanmasıyla birlikte bölgedeki dükkanların çoğunun kapandığına işaret eden Başkan Başdeğirmen, “Bölgedeki dükkanların maalesef yüzde 80’i kapandı. ISUBÜ’müzün inşaatları başladı, bölgenin hareketlenmesi için bizler toplantılar, görüşmeler yaptık. Bundan 2 ay önce yaptığımız bir toplantıda burası Hastane Caddesi olarak geçiyor, bundan sonra bu caddenin ismini Üniversite Caddesi olarak değerlendireceğiz. Önümüzdeki meclis toplantımızda bu caddemizin ismini Üniversite Caddesi olarak tescil edeceğiz. Esnaflarımız zorluk çektiler. İnşaat başlandıktan sonra esnafımız bölgeye gelmeye başladı. Burada 10 binin üzerindeki öğrencimiz bu bölgedeki esnaftan alışveriş yapacak böylece esnafımız da ticaretini yapacak. Lafın özü bu okulu yapanlara teşekkür etmektir. Ben bu okulun yapımına katkı sunan tüm vatandaşlarımızı alkışlıyorum. Eğitime desteklerimiz devam etsin. Eğitimden daha değerli bir şeyin olduğunu düşünmüyorum. Eğitimli toplum ülkesini bir basamak daha ileriye götürüyor. Bizlerin de çorbada tuzunun bulunması bizi mutlu ediyor. Bu güzel okulumuzda ülkemize, milletimize, hizmet edecek devletini milletini ezanını bayrağını bilen gençlerimiz geleceğimize yön verecek inşallah” görüşlerinde bulundu.
Programdaki konuşmaların ardından eğitim binasının yapımında emeği geçen iş insanları ve hayırseverlere Vali Baruş, Başkan Başdeğirmen ve Rektör Çatal tarafından plaket takdim edildi. Ardından Başkan Başdeğirmen tarafından binanın anahtarı Rektör Çatal’a verildi. Dua edilmesi sonrasında protokol üyeleri binayı gezdi.
 

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