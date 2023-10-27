Isparta'da Emniyetten ''Kıskaç'' Operasyonu: 4 Gözaltı

Isparta Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni

Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, ve İstihbarat Şube Müdürlükleri 'KISKAÇ' operasyonunu gerçekleştirdi ve bu operasyon kapsamında (4) şahıs yakalanarak GÖZALTINA alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen B.Y., C.A. ve B.Ç. isimli şahıslar yakalanarak adli işlemlere başlanmış, ayrıca 6 yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile ARANAN S.Ö. ise yakalanarak Isparta Kapalı E Tipi Cezaevine teslim edildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.