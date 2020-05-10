ANNELER GÜNÜ SÜRPRİZİ...

130 ANNE VEFA GRUPLARI EVLERİNDE ZİYARET EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 100 yaşı ve üzerinde bulunan 5529 kişiden, Isparta’da ikamet eden 17 annemiz ile birlikte Şehit Annelerimiz Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından evlerinde ziyaret edildi.İçinde bulunduğumuz koronavirüs tedbirleri kapsamasında İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde 100 yaşı ve üzerinde bulunan 5529 kişiden, Isparta’da ikamet eden 17 annemiz ile birlikte Şehit Annelerimiz Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından yaşadıkları evlerde ziyaret edildi.Sakarya ilinde oluşturulan Cennet Anneleri Hatıra Ormanına adlarına dikilen fidanların sertifikaları takdim edilerek, Annelere günün anısına gül ile birlikte bazı küçük hediyeler verildi.Dudu Sezgin’de işte o eli öpülesi annelerde biri. Tam 100 yaşında ve 10 Mayıs Anneler günü ise doğum günü.Cumhuriyetin tüm evrelerine, Dünya üzerindeki son yüzyıldaki savaşlara ve birçok olaya şahitlik etmiş adeta asırlık çınar. 100 yaşındaki Dudu anne ilerlemiş yaşına rağmen üretimden geri kalmıyor evde elinde örgüsü ile hala kendisine, evlatlarına ve torunlarına kazak ve yelekler örüyor.Vefa Sosyal Destek ekipleri 100 yaşında olan ve bu gün doğum günü olan Dudu Sezgin annemizi evinde ziyaret ederek yüzüncü yaş günü pastasını beraber kestiler.Vefa Sosyal Destek ekiplerinin ziyaret ettikleri ve anneler gününü kutladıkları bir diğer anne ise 1918 doğumlu Emine Duran oldu. İl genelindeki özellikle şehit anneleri ve yaşı ilerlemiş annelerde gün içinde Vefa Sosyal Destek ekipleri tarafından bu şekilde ziyaret edildi.