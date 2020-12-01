ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN DUYURUSU



01.04.2017 tarih ve 30025 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca hazırlanan Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile ilgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 5. maddesinde; “Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, şehirlerarası karayollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda her yılın 1 Aralık ile takip eden yılın 1 Nisan tarihleri arasında kalan dört aylık dönemde kış lastiği kullanılması zorunluluğu getirilmiş, il sınırları içerisinde, kış lastiği uygulaması yapılıp yapılmayacağı ortalama yerel sıcaklıklar dikkate alınarak ilgili Valiliklerce belirlenir ve gerekli duyurular yapılır” hükmü amirdir.



İlimiz şehir içi ve ilçeleri ile şehirlerarası karayollarında 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında kış mevsiminin yoğun ve karlı geçmesi, zeminde oluşan kar ve buzlanmadan dolayı trafik kazalarında artış olması, kış mevsimi süresince trafik güvenliğinin sağlanması, vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat edebilmeleri, can ve mal güvenliğinin korunması ve trafik akışının kesintisiz olarak sürdürülebilmesi amacıyla “Ülkemizde tescil edilmiş olsun veya olmasın, İlimiz merkez ve ilçelerinde yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda” (tüm kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, ticari amaçlı tescil edilmiş kamyonet ve otomobillerde) kış lastiği kullanılması Valilik Makamının olurları ile zorunlu hale getirilmiştir.



Yetkili personel tarafından denetimler aralıksız sürdürülecek olup, kurallara uymayan sürücüler hakkında Trafik İdari Para Cezası uygulanacaktır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

