BASIN AÇIKLAMASI

05.02.2022 tarihinde Yalvaç ilçemizde meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile ilgili olarak;

Yalvaç ilçemiz Görgü Cami Mahallesindeki ikametinde ölü bulunan vatandaşımızın çevreden edinilen bilgilere göre; tek başına yaşadığı, aklen malul olduğu, komşularının yardımını kabul etmediği öğrenilmiştir.

İkamette yapılan incelemede evin elektrik akımının faal olduğu, evde sobanın kurulu olduğu ancak kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Bazı basın yayın organlarında belirtilenin aksine ilimizde meydana gelen olumsuz hava koşullarından dolayı Yalvaç ilçemizde uzun süreli elektrik kesintisi yaşanmamış olup şu anda ilçemizin tamamına elektrik enerjisi sağlanmaktadır.

Meydana gelen şüpheli ölüm olayı ile adli ve idari inceleme titizlikle devam etmektedir.

Komuoyuna saygıyla duyurulur.



ISPARTA VALİLİĞİ

