Su Ürünleri Denetimleri Devam Ediyor







Su ürünleri avcılığına ilişkin düzenleme ve denetim yapma yetki ve sorumluluğu 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile Bakanlığımıza verilmiştir.Bu kapsamda su ürünleri avcılık faaliyetinde bulunacak avcılara boy, yer, zaman ve av araçları yönünden uymaları zorunlu olan düzenlemeler getirilmiştir.Genel av sezonunun açılmasıyla birlikte su ürünlerinin korunması, sürdürülebilir olması ve yasadışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için, içsular, karaya çıkış noktaları, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde denetimler yapılmıştır.Söz konusu denetimler doğrultusunda İl Müdürlüğümüzdeki Su Ürünleri Mühendisleri tarafından İlimizde özelikle Eğirdir Gölü başta olmak üzere su ürünleri avlak sahaları, limanlar, balıkçı barınakları ve karaya çıkış noktalarında Eylül ayında 39 adet işleme ve değerlendirme tesislerinde, 2 adet perakende balık satış yerleri, süpermarket ve semt pazarlarında 27 adet olmak üzere ilimiz genelinde eş zamanlı olarak toplam 68 adet su ürünleri denetim ve kontrol gerçekleştirilmiştir.Yapılan denetimlerde mevzuata uygunluk incelenmiş ve tüketicilerin güvenilir deniz ürünlerine ulaşımının sağlanması amaçlanmıştır.Denetim esnasında, perakende balık satış yerleri, su ürünleri işleme tesisleri ve avcılara su ürünleri yasakları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.Eyup ADIGUZEL İl Müdürü