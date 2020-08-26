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Isparta'da sporseverlere müjde! TFF'den seyirci kararı...

Isparta'da sporseverlere müjde! TFF'den seyirci kararı...
ISPARTA
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Riva'da dün yaptığı toplantıda ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını verdi.   
 
TFF, dün Riva'da yaptığı yönetim kurulu toplantısının ardından önemli bir karara imza attı. Buna göre ekim ayından itibaren futbol müsabakalarına tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak.

STADA KAPASİTESİNİN % 30’U
SEYİRCİ ALINACAK
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Riva'da dün yaptığı toplantıda Ekim ayından itibaren futbol müsabakalarının sınırlı sayıda seyirciyle oynanması kararını vermiştir.

LOCALARIN KULLANIMI
SERBEST OLACAK
Bu kapsamda; TFF Sağlık Kurulu'nun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak olup locaların kullanımı da serbest bırakılacaktır. Stadyumlara ateş ölçümü yapılarak alınacak tüm seyircilerin tribünlerde sosyal mesafeye uyması ve maske takması zorunlu olacaktır. Müsabakalara seyirci alınması ile ilgili tüm detaylar daha sonra ilan edilecektir" ifadelerine yer verildi.
 
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