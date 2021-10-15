Bağımlılıklarla mücadele amacıyla hayata geçirilen “Söz Annelerde” projesi kapsamında, Toplum Gönüllüsü ve Aktivist Aynur Karabulut, Aile Rehberi Duriye Özlü ve Leyla Doymaz; Vali Ömer Seymenoğlu’nu ziyaret etti.İçişleri Bakanlığı tarafından desteklenen “Söz Annelerde” projesi hakkında konuklarından bilgiler alan Vali Seymenoğlu kendilerinin de önceliklerinin bağımlılıklarla mücadele olduğunu, bu kapsamda il genelinde bir çok çalışma yaparak önemli başarılar elde ettiklerini söyleyerek projeyle birlikle annelerin de bu mücadelede aktif rol almalarının mücadeleyi daha başarılı kılacağını belirtti.Bağımlılıklarla mücadele kapsamında özellikle anneleri bilinçlendirmek için yola çıktıklarını kaydeden Karabulut ise toplumun her kesiminden destek beklediklerini söyledi.