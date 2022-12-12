Isparta’nın Senirkent İlçesinde bağlı Büyükkabaca Kasabasında 2 grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.Olay Büyükkabaca’da saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 2 grup arasında çıkan tartışmada tarafları sakinleştirmek isteyen Karşı Mahalle Muhtarı Yüksel Ülperen, silahla 16 yaşındaki B.Ö. tarafından vuruldu. Çatışmada 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan muhtar Ülperen, hayatını kaybetti. Öte yandan diğer yaralı hastaneye kaldırıldı.16 yaşındaki B.Ö. ekipler tarafından gözaltına alınırken, geniş çaplı soruşturma başlatıldı.