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Isparta'da Sektörel Danışma Kurulu’nun 4. Toplantısı

Isparta'da Sektörel Danışma Kurulu’nun 4. Toplantısı
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Sektörel Danışma Kurulu’nun 4. Toplantısı Borsamızda Gerçekleşti

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öncülüğünde organize edilen SEDAK (Sektörel Danışma Kurulu) toplantısı, Borsamız ev sahipliğinde gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler; “Bölgemizin ekonomik gelişimi için, “sürdürebilir gelişme ve değişim” sloganı ile öncelikle başarı için bütün olmak, bütünün beklentilerine karşılık vermek ve ortak geleceğimize birlikte yürümek için sektörel danışma kurulu olarak bir yola çıktık. Üniversitemiz Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, kuruluşundan bu yana hem bölgesel hem de küresel trendleri göz önünde bulundurarak gelişiyor, tüm gücü ile Isparta’ya, bölgemize devletimize destek veriyor, birlikte neler yapabilirizi araştırmak istişare kültürü içinde bilimsel yöntemlerle nitelikli insan gücü oluşturma, katma değerli ürün geliştirme , teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ve kaynakların verimli kullanımı için bu toplantıları yapıyoruz. Yaşadığımız çevreye saygı duymalı ve hep birlikte daha duyarlı olmalıyız. Burdur Gölü çok küçüldü. Eğirdir gölü kurumaya başladı. Hava, toprak ve yeraltı sularındaki kirliliğin seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Geleceğe hazır olmalıyız! 2100 yılında savaşlar su ve tarım kaynakları sebebiyle çıkıyor olacak. 30 yıl sonra dünya nüfusu 10 milyarı aşmış olacak. İklim değişikliği nedeniyle sular altında kalan ülkelerinden ya da tamamen çölleşen vatanlarından kopup kendilerine yeni bir yaşam alanı arayan milyonlarca ‘iklim göçmeni’ dünyanın en büyük göçmen krizinin yaşanmasına sebep olacak. Gelecekteki en önemli konu olan tatlı su ve gıda arz güvenliği için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Tarımda daha az kaynakla, daha fazla üretimi öğrenebilen ülkeler gelecekte en güçlü ülkeler arasında olacaktır. Tarım teknolojilerini gündelik hayata taşıyarak çok hızlı bir şekilde geleneksel tarımdan teknolojik temelli akıllı tarım uygulamalarına hızla geçmeliyiz. Tarımda daha az enerji ile daha çok verim elde etmek, bitki hastalıkları ile mücadele etmek için bilgi birikimimiz ve bütün potansiyelimizle değişim ve gelişim kararı almalıyız. Bugün burada Isparta Ticaret Borsası ev sahipliğinde tamda tarımın yönetildiği yerde, üniversitemizin tarım teknolojileri alanındaki ilerleme ve bölgeye katkı stratejileri tartışılacaktır. Danışma kurulu üyeliklerinizi en kalbi duygularımla kutluyor, kurulun aldığı kararların üniversitemize, şehrimize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum.” dedi.

Toplantıda konuşan Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Adar ise sözlerine şu şekilde devam etti: “Isparta Ticaret Borsası olarak, Üniversite özel sektör işbirliğinin arttırılması ve geliştirilmesini çok önemsiyoruz. İlimizin tarımsal üretimine katma değer sağlayacak çalışmalar üretiyoruz. Bildiğiniz üzere İlimiz 250 bin hektarlık tarım arazisine sahip. Burada yetiştirdiğimiz ürünleri işleyerek yurt dışına pazarlamamız, ülkemize daha çok katma değer sağlayacaktır. İthalata bağlı ürünlerde yerli ürün çalışmaları yapılmalı ve bunların arttırılmasında Üniversite ve özel sektörün tarımla uğraşan yatırımcılarıyla işbirliği içinde olunmalıdır. Özellikle fidan, tohum yatırımların arttırılmasını yönünde çalışmaların yapılmasını istiyoruz. Yani İthalata bağlı ürünleri kendimiz yetiştirelim diyoruz. Ziraat fakültesinin tarımsal üretime danışmanlık yapmasıyla bilinçli üretimin ortaya çıkacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca yeni teknolojik ürünlerde yatırım yapacak sanayicilerimizi de önemsiyoruz ve bu vesileyle buradan çağrı yaparak sanayi yatırımı yapacak firmalarımızı Isparta’ya davet ediyoruz.Coğrafi işaret konusuna değinecek olursak, Borsa olarak bu konuyu önemsiyoruz ve gerekli olan çalışmaları yapıyoruz. Bu doğrultuda Borsa olarak Isparta Gülyağı’nın Coğrafi İşaret tescil belgesini aldık ve gerekli denetim işlemlerini de tamamladık. Yurtdışına Isparta Gülyağı ismiyle satış yaparak bilinirliği arttırmak ve kaliteden taviz verilmemesini istiyoruz. Bundan sonrada Coğrafi işaret ile ilgili çalışmalarımız devam edecektir. Tüm paydaşlarımızı bu konuda destek olmayı davet ediyoruz.Önem verdiğimiz bir diğer konu da, Üniversitelerimizin özel sektörle ortak eğitim programları düzenleyerek üreticilerin ve firmaların bilinç düzeyini arttırılmasına katkı sağlamasını ve sahada daha çok yer almasını bekliyoruz. Üniversitelerimizin sahada daha çok var olması ilimiz ürünlerinin daha katma değerli üretilmesini ve satışını sağlayacaktır. Bugün bura da bu kadar üst düzey katılımla üniversitemizin ve özel sektör temsilcilerinin bir araya gelmesinden büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu toplantıların İlimiz adına faydalı çalışmalara vesile olacağına inancım tamdır. Katılımlarınız için teşekkür ederim.” dedi.

Başkamız Admet Adar’ın yaptığı konuşmasının ardından ISUBÜ TTO Koordinatörlüğünden Doç. Dr. İsmail Serkan Üncü, Tarım 4.0 sanayi teknolojisi hakkında sunumunu gerçekleştirdi.
Toplantıya ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yıldız Bolat, Prof. Dr. Hüseyin Fakir, Prof. Dr. H. Cenk Bayrakçı, Genel Sekreter Sefer Kutlu, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, ITB Başkanı Ahmet Adar, Süleyman Demirel Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Karabulut, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gürsel Öksüz, Isparta KOSGEB İl Müdürü Yurdun Yıldırım, Isparta Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Tufan Uysal, Isparta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birlik Odasını temsilen Ramazan Şişman, Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşegül Kubilay, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Çatal, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mevlüt Gül, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Demir, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve MEYOK Koordinatörü Prof. Dr. Ahmet Kabul, Isparta Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Doç. Dr. Abdullah Sütçü, Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Bölüm Başkanı ve ISUBÜ Proje Geliştirme Ofisi Koordinatörü Prof. Dr. Öznur Diler, Doç. Dr. İsmail Serkan Üncü, ISUBÜ Özel Kalem Müdürü Öğr. Görevlisi Ahmet Aydın, BAKA Isparta Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ömer Ferda Akyol, Isparta Ticaret İl Müdürü Mehmet Akif Ülger, Baka Isparta Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Abdurrahman Özsoy katıldı. 3 ayda bir gerçekleşecek SEDAK toplantısı hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

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