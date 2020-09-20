ŞEHRİN KEYFİ FUNCİTY İLE YÜKSELİYOR...!

Not:

Funcity, yeteneklerinizi deneyebileceğiniz oldukça heyecan verici oyun seçeneklerine sahiptir. Her yaştan ziyaretçiye çocuk gibi oynama şansı sunmaktadır.Çocuk,genç ve ailelere yönelik yeni eklenen oyun bölümleri ve rengarenk harikalar diyarını aratmayan atmosferi ile Funcity'de playstation oyanayabilir, karaoke yapabilir , bilardo yada bowling turnuvaları düzenleyebilirsiniz.Şimdi en iyi atışını yap! Puanlar alıp, strike'ları yakala...Bilmatik, fun çark, çarpışan araba ve daha bir çok oyun bölümleriyle Funcity'de eğlencenin büyülü dünyasını keşfedin. Funcity Iyaşpark 1. katta, haydi eğlenceye başla...!