Şehidimiz Durmuş Öcal’ın ismi kütüphanede yaşatılacak







Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı tarafından başlatılan ve Isparta Belediyesinin de destek verdiği Şehit Polis Memuru Durmuş Öcal için Şarkikaraağaç’taki okulda kütüphane oluşturulması amacıyla düzenlenen kampanya tamamlandı. Toplanan yüzlerce kitap okula ulaştırılmak üzere yola çıktı.Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığında düzenlenen programa Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Emniyet Müdürü Metin Akay, Şehit Polis Memuru Durmuş Öcal’ın annesi Keziban Öcal, babası Şerafettin Öcal, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi Başkanı Ali Savcı, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.Mart ayı içerisinde Bahçelievler Mahalle Muhtarlığı olarak kitap toplama kampanyası başlattıklarını ve bir ay dolmadan kampanyaya çok büyük ilgi olduğunu dile getiren Muhtar Yasemin Bardak, Şarkikaraağaç İlçesi Belceğiz Köyü İlkokuluna kütüphane kazandıracaklarını söyledi. Bardak, “Bizlere desteğini esirgemeyen başta belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum. Kütüphanemize şehidimiz Durmuş Öcal ismi verildi” dedi.Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle andıklarını, hiçbir zaman unutmayacaklarını söyleyen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Durmuş kardeşimiz bu vatan için 2016 yılında şehit düştü. Vatanımızın birliği, bütünlüğü, bayrağımız, ezanımız için şehit olan evlatlarımızı hiçbir zaman unutmayacağız” ifadelerinde bulundu. Başkan Başdeğirmen, şehidimizin isminin yaşatılması amacıyla Bahçelievler Mahallesi Muhtarlığı tarafından kitap kampanyası düzenlendiğini ve Durmuş Öcal’ın isminin de kurulacak olan kütüphaneye verileceğini aktardı. Başdeğirmen, “Bu çok güzel bir düşünce. Sayın muhtarımıza böyle bir kampanyadan dolayı teşekkür ediyorum. Ülkemizin birçok yerinden şehidimizin ismine kurulacak kütüphane için kitap bağış kampanyasına destek verildi. Bu bizi son derece mutlu etti. Bizlerde dualarımızla bugün bir kez daha şehidimizi burada yad ediyoruz. Durmuş Öcal kardeşimize ve tüm şehitlerimize Allah gani gani rahmet eylesin, mekânları cennet olsun” görüşlerinde bulundu.Şehit Polis Memuru Durmuş Öcal’ın babası Şerafettin Öcal da, böyle bir kampanyanın düzenlenmesinden ve evladının isminin bir okul kütüphanesinde yaşatılacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Şehit babası Şerafettin Öcal, “Bizleri yalnız bırakmayan kardeşlerimizden Allah razı olsun” dedi.Programda ayrıca Dilek Zengin isimli bayan Şehit Polis Memuru Durmuş Öcal’ın 3 boyutlu hazırlanmış rölyef tablosunu, şehidimizin annesi Keziban Öcal ve babası Şerafettin Öcal’a takdim etti.Programın ardından toplanan kitaplar Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, protokol üyeleri ile muhtarlar ve vatandaşlar tarafından araca taşındı. Kitaplar Şarkikaraağaç İlçesi Belceğiz Köyü İlkokuluna ulaştırılmak üzere yola çıktı.