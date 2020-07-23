SDÜ'DE KONTENJANLAR BELLİ OLDU
İşte Detaylı Liste
Hangi Bölüm Kaç Öğrenci Alacak?
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üniversitelerin 2020 – 2021 Öğretim Yılı Kontenjanlarını belirledi.
2020 Kontenjan Listesi
2020 Önlisans Kontenjanları için tıklayınız.
2020 Lisans Kontenjanları için tıklayınız.
2020 Özel Yetenek Kontenjanları için tıklayınız.
Kontenjanlar Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenmiş olup henüz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmamıştır.
Herhangi bir değişiklik olması durumunda tablo güncellenecektir.
Kaynak:SDÜ