SDÜ'DE KONTENJANLAR BELLİ OLDU

İşte Detaylı ListeHangi Bölüm Kaç Öğrenci Alacak?Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Üniversitelerin 2020 – 2021 Öğretim Yılı Kontenjanlarını belirledi.2020 Kontenjan Listesi2020 Önlisans Kontenjanları için2020 Lisans Kontenjanları için2020 Özel Yetenek Kontenjanları içinKontenjanlar Üniversitemiz Senatosu tarafından belirlenmiş olup henüz Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmamıştır.Herhangi bir değişiklik olması durumunda tablo güncellenecektir.Kaynak:SDÜ