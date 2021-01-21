Teknoloji tarımın da çehresini değiştirdi. Sulama, gübre, tarımsal araçlar ve üretimde teknolojinin gücü devreye girdi.
Tevfik Taşpınar ve ekibi tam 47 yıldır Isparta'da tarım ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilere büyük kolaylıklar sağlıyor.
Kalenderler Ticaret, çiftçilerimizin neredeyse yarım asırdır hayatını kolaylaştırıyor,Isparta'daki tarımsal üretimin şekillenmesine katkı sağlıyor.
Yüksek performanslı, kaliteli, garantili Tarım Makinaları ve Zirai Aletler, en uygun fiyatlar,ödeme kolaylığı ve servis güvencesi ile Isparta'da Kalenderler Ticaret'te satılıyor.
Türkiye'nin ve Dünyanın en iyi markalarının ana bayiliğini, tamir ve bakım servisliğini Isparta'da Kalenderler Ticaret yapıyor.
Çapa ve ilaçlama makineleri, motorlu tırpanlar, su motorları, jeneratörler, süt makinaları, motorlu testereler ve çim makineleriyle Kalenderler Ticaret, tarım ve hayvancılık sektöründe uğraşan herkes için çözüm sunuyor, satış sonrasında da tam ve eksiksiz bir hizmet veriyor.
Kalenderler Ticaret adres: Yeni Sanayi Sitesi 5. Blok No:5’te
TEL: (0246) 223 14 20
GSM: (0532) 624 50 23 0535 724 12 44
TEVFİK TAŞPINAR
MURAT TAŞPINAR
Kalenderler Ticaret, sağlıklı ve bereketli günler diler...