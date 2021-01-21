KALENDERLER TİCARET 47 YILDIR ÇİFTÇİNİN VE TARIMIN DAİMA YANINDA!

Tevfik Taşpınar ve ekibi tam 47 yıldır Isparta'da

Kalenderler Ticaret, çiftçilerimizin neredeyse yarım asırdır hayatını kolaylaştırıyor,Isparta'daki t

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Teknoloji tarımın da çehresini değiştirdi. Sulama, gübre, tarımsal araçlar ve üretimde teknolojinin gücü devreye girdi.tarım ve hayvancılıkla ilgilenen üreticilere büyük kolaylıklar sağlıyor.arımsal üretimin şekillenmesine katkı sağlıyor.Yüksek performanslı, kaliteli, garantili Tarım Makinaları ve Zirai Aletler, en uygun fiyatlar,ödeme kolaylığı ve servis güvencesi ile Isparta'da Kalenderler Ticaret'te satılıyor.Türkiye'nin ve Dünyanın en iyi markalarının ana bayiliğini, tamir ve bakım servisliğini Isparta'da Kalenderler Ticaret yapıyor.Çapa ve ilaçlama makineleri, motorlu tırpanlar, su motorları, jeneratörler, süt makinaları, motorlu testereler ve çim makineleriyle Kalenderler Ticaret, tarım ve hayvancılık sektöründe uğraşan herkes için çözüm sunuyor, satış sonrasında da tam ve eksiksiz bir hizmet veriyor.Yeni Sanayi Sitesi 5. Blok No:5’teKalenderler Ticaret, sağlıklı ve bereketli günler diler...