Isparta İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yıl boyunca olduğu gibi Ramazan Ayında da aralıksız süren tüm gıda denetimleri devam ediyor.Konu hakkında açıklamalar yapan Isparta İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel Ramazan ayı dolayısıyla gıda denetimlerinin Koronavirüs hastalığı (Kovid-19) salgınına rağmen aksatılmadan yapıldığını ve devam ettiğini söyledi.İl Müdürü Adıgüzel yaptığı açıklamada, "5996 sayılı ‘Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu' gereği gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenli gıda arzının sağlanması Tarım ve Orman Bakanlığımızın sorumluluğundadır.Özellikle gündemde olan Kovid-19 hastalığı nedeniyle Ülkemizde üretilen ve satışa sunulan gıda maddelerinin güvenilirliğine yönelik denetimler ve hastalık yönünden farkındalığın artırılması çalışmaları; Bakanlığımızca ürün ve risk bazlı olarak hazırlanan yıllık denetim programları çerçevesinde yürütülmekte olup, İl ve İlçe Müdürlüğümüz ekipleri tarafından yapılan gıda denetim faaliyetleri 2020 yılında da aralıksız devam etmektedir.Ramazan ayının başladığı günden itibaren Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak rutin gıda denetimleri ve Kovid-19 hastalığı bilgilendirme çalışmaları yanında; Ramazan ayında tüketicilerin sağlıklı gıdaya ulaşmalarını temin etmek amacıyla denetimlerimizi daha da artırmak suretiyle çalışmalarımız devam etmektedir.İl Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından başta fırınlar ve pastaneler, unlu mamuller gibi üretim işletmelerinde, süt ve süt ürünleri işleme tesislerinde, et ve et ürünleri işleme tesislerinde; marketler, kasaplar olmak üzere gıda satış yerleri ve paket servis yapan toplu tüketim yerlerinde denetimlerimiz sürmektedir.Ayrıca il genelinde İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından 2020 yılının ilk 5 ayında toplam 3315 denetim yapılmış 145 gıda numunesi alınmıştır.Halkımızın gönül rahatlığıyla güvenilir gıda tüketebilmeleri için Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da denetimlerimiz artarak devam edecektir" ifadelerini kullandı.