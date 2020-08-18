SDÜ Parkinson Hastalığına İlaç Üretimi İçin İlk Adımı Atıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi yaklaşık 5 milyon Parkinson hastasına umut oluyor. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji ABD Dr. Öğr. Üyesi Nihan Cankara tarafından geliştirilen proje kapsamında Parkinson hastalığına yerli ve milli ilaç geliştirilmesi için ilaç hedefleri keşfedilecek.Dünya çapında 5 milyondan fazla insanı etkileyen Parkinson hastalığına ilaç geliştirmek için başlatılan projenin danışmanlığını da Groningen Üniversitesi Hücre Biyokimyası Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arjan Kortholt yürütüyor. TUSEB tarafından 1 Milyon TL destek alan proje kapsamında “Parkinson Hastalığı” ile ilişkili olan proteinlerin, bağışıklık sistemi ile olan ilişkisi incelenerek sinir hücreleri ve bağışıklık hücreleri arasındaki etkileşimler moleküler düzeyde araştırılacak.