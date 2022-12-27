Güçlendirme çalışmaları devam eden okullarda incelemelerde bulunan Vali Aydın Baruş beraberinde İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Abdullah Borca ve teknik bir ekiple ilk olarak Ülkü İlkokulu’nda devam eden çalışmaları inceledi.Okulda çalışmaların yapıldığı bölümleri inceleyen Vali Baruş, yüklenici firma yetkilileri ve teknik heyetten bilgi aldı.Ülkü İlkokulu’nda geçtiğimiz aylarda başlayan çalışmanın ise ocak ayının ilk haftası tamamlanması bekleniyor.Isparta Valisi Aydın Baruş’un çalışmaları yerinde incelediği diğer bir okul ise Süleyman Demirel Fen Lisesi oldu.İlk olarak spor salonunu inceleyen Vali Baruş ardından okukun diğer bölümlerinde devam eden güçlendirme ve yenileme çalışmalarını yerinde gördü.Vali Aydın Baruş, inşaatların mümkün olduğunca sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bitirilip en kısa sürede öğrencilerin kullanımına hazır hale gelmesi konusunda talimatlar verdi.Isparta’da güçlendirme çalışmaları kapsamında 2018 yılından bu yana kadar 41 okulda güçlendirme çalışmaları tamamlandı. Halen devam eden 10 okuldaki güçlendirme çalışmasının 6 tanesi Merkez’de, 4 tanesi ilçelerde sürüyor. Bu çalışmalardan 9 okuldaki çalışmaların ise ocak ayının ilk haftası tamamlanması öngörülüyor. 1 okuldaki güçlendirme ve tadilat çalışmaları ise Haziran ayında tamamlanacak. İl genelinde geri kalan 43 okuldaki güçlendirme çalışmasının ise mağduriyete mahal vermeyecek şekilde 2023 Eylül ayına kadar tamamlanması hedefleniyor.