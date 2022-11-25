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ITSO, ÖĞRETMENLERİ'DE ÖĞRENCİLERİ DE UNUTMADI!

ITSO, ÖĞRETMENLERİ'DE ÖĞRENCİLERİ DE UNUTMADI!
ISPARTA
G.Tarihi: 25.11.2022 00:38
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ITSO, ÖĞRETMENLERİ'DE ÖĞRENCİLERİ DE UNUTMADI!
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO), her eğitim döneminde olduğu gibi 2022-2023 eğitim-öğretim yılında da 500 öğrenciye giyecek yardımında bulundu. Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilen kışlık kıyafetler, ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek.
24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle birtakım ziyaretlerde bulunan ITSO Başkanı Metin Çelik ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti. Buradaki öğretmenlere kalem ve karanfil hediye eden ITSO Yönetimi, eğitim gören öğrencilere de mont ve kaban yardımında bulundu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ERHAN BAYDUR’A ZİYARET
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, gerçek ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılması için özenle hazırlanan mont ve kabanları Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.
Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’a yaptığı ziyarette konuşan Başkan Çelik, “Öğretmenlerimizle ne kadar övünsek, teşekkür etsek azdır. İnsanlarımızı yetiştiren, geleceğimizi hazırlayan, yazmadan başlayıp okumaya kadar olan gelişimimizde öğretmenlerimizin payı şüphesiz ki çok fazla. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutlar, bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anarken görev başındaki ve emekli tüm öğretmenlerimize sağlıklı, mutlu, başarılı ve huzurlu günler diliyorum.” dedi.
Isparta Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayıp, ziyaretinizden dolayı memnuniyetimizi ifade etmek isterim. Ticaret ve Sanayi Odamızı sadece Öğretmenler Gününde değil, Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ihtiyaç duyduğu her alanda, her zaman yanımızda hissettik. Öğrencilerimizin kışlık ihtiyacı olan mont ve kaban emanetini teslim aldık. İnşallah sizin emanetinizi gözbebeği yavrularımıza ulaştırarak onların da bu kışı sıcak bir şekilde geçirmelerini sağlamış olacağız. Ben şahsınıza, yönetiminize ve üyelerinize bu konuda canı gönülden teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
 
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