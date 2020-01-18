Öğrenciler Yarıyıl Karne Sevinci Yaşadı

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2019-2020 Eğitim-Öğretim dönemin ilk yarısının sona ermesiyle Isparta genelinde yaklaşık 85 Bin öğrenci karne sevinci yaşayarak 2 hafta sürecek tatile merhaba dediler. Öğrencileri bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan Vali Ömer Seymenoğlu da beraberinde Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Akay ile Fatih Mahallesinde bulunan Öğretmenler İlkokulu’nda öğrencilerin sevincine ortak oldu.Öğretmenler İlkokulu’nda çiçeklerle ve halk oyunu gösterisiyle karşılanan Vali Seymenoğlu ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tüm Türkiye’de uygulanan ve okullarda özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere yönelik olarak hazırlan Eğitim Destek Odası’nın açalışını yaparak incelemelerde bulundu, oda hakkında idarecilerden bilgi aldı. Eğitim Destek Odası’nda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere destek eğitimleri verilerek akranlarından geri kalmamaları sağlanmaya çalışılacak.Ardından okulda öğrenim gören ikinci ve üçüncü sınıf öğrencilerine karnelerini vermek üzere sınıflara geçen Vali Seymenoğlu burada öğrencilerin tatilde yapacakları hakkında onlarla uzun uzun sohbet ederek bazı tavsiyelerde bulundu. Çocuklar, tatilde; parka gitmek, büyüklerini ziyaret etmek, bisiklet sürmek, oyun oynamak, kitap okumak ve gülümsemek gibi etkinliklerde bulunacaklarını söylediler. Bunun üzerine öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Vali Seymenoğlu , “Çocuklar tatilde yapacağınız şeyleri duyunca çok mutlu oldum. Tatilde bol bol oyun oynayın, büyüklerinizi ziyaret edin, anne babalarınızı üzmeyin ve lütfen kitap oyun. Bir arkadaşınız gülümsek dedi. Evet gülümsemek ve mutlu olmak da hayatımızda çok önemli, mutlu bireyler olalım, insanlara, yaşadığımız çevreye hep saygılı olalım çocuklar. Hepinizi bu güzel düşüncelerinizden dolayı tebrik ediyor, iyi tatiller diliyorum.” dedi.Öğrencilere karnelerini sınıfta bulunan bazı veliler ve beraberindeki heyetle dağıtan Vali Seymenoğlu ardından çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.Gazetecilerin sorusu üzerine bir açıklama yapan Vali Seymenoğlu “Bu yoğun eğitim öğretim döneminin ilk yarısını başarı ile tamamladıkları için eğitim çalışanlarımızın tamamını tebrik ediyorum. Bütün anne babalara ve öğrencilerimize keyifli bir 15 günlük tatil diliyorum. İnşallah anne babalar çocuklarıyla beraber bolca ve hoşça zaman geçirirler. Bu arada 15 günlük dinlenme zamanını mutlaka iyi değerlendirelim böylelikle eğitim-öğretime de pozitif enerjiyle ve hazırlıklı olarak başlamış oluruz.” dedi.