Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 11/10/2021 tarihinde Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kutlubey Mahallesinde günlük apartta bulunan 2 daireye yapılan operasyonda, 2 şüpheli yakalanmıştır.
Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;
- 50 adet uyarıcı hap,
- 42 adet sentetik ecza,
- 8,8 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,
- Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerini 0505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP tabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarak Isparta Emniyet Müdürlüğümüze ulaştırmaları bizlere güç katacaktır.
Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.