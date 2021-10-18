ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

50 adet uyarıcı hap,

42 adet sentetik ecza,

8,8 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,

Çok sayıda uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak 11/10/2021 tarihinde Müdürlüğümüz Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince, Kutlubey Mahallesinde günlük apartta bulunan 2 daireye yapılan operasyonda, 2 şüpheli yakalanmıştır.Yapılan operasyonda yakalanan şüpheli şahıslardan;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış,şüpheli çıkarıldığı mahkemeceteslim edilmiştir.Vatandaşlarımızın her türlü talep ve bildirimlerininumaralıvetabanlı iletişim kanalımızdan yazılı olarakIspartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.