ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASI DUYURUSU

Isparta İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce; başta uyuşturucu ile mücadele olmak üzere, kaçakçılık, asayiş ve terör olaylarının önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması maksadıyla, Isparta iline giriş-çıkışlarda kullanılan ve suçla mücadelede önem arz ettiği değerlendirilen (10) farklı noktada, 10-17 Ekim 2021 tarihleri arasında eş zamanlı müşterek şok uygulama faaliyetleri icra edilmiştir.Bu kapsamda; Emniyet ve Jandarma tarafından, Narkotik Köpek Unsurları ile desteklenen 136 polis, 112 jandarma olmak üzere toplam 248 personel görevlendirilmiş olup, faaliyet neticesinde; (34) gr. Esrar, (27) gr. Eroin, (28) gr. Metamfetamin, (123) adet Uyuşturucu Hap, (52) Kullanımlık Sentetik Kanabinoid Emdirilmiş Kağıt Uyuşturucu, ele geçirilmiş, uyuşturucu olaylarına karışan (39) şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş. (3) şüpheli tutuklanmıştır.İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce; İsparta halkının huzur ve güvenliğine yönelik faaliyetlere azim ve kararlılık içerisinde devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.